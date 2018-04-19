Sadettin Köpek öldü, Twitter coştu

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 115.bölümü ile bütün gruplarda birinciliği alarak reytinglerde zirveye oturdu. Dizinin önemli karakterlerinden Selçuklu emiri Sadettin Köpek’in Ertuğrul Bey tarafından kafasının kesilerek öldürülmesi ise kuşkusuz ki dizinin en ilgi gören sahnesiydi.

REYTİNGLERDE ZİRVEYE OTURDU

Diriliş Ertuğrul, yayınlandığın günden bu yana Total'de birinciliği kaptırmayan ATV'nin 'Sen Anlat Karadeniz' dizisini de dünkü bölümüyle birlikte geride bırakarak bütün gruplarda birinci oldu. Total puan türünde 31 share alan Diriliş Ertuğrul ilk sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz 31.31 share ile ikinci oldu. AB puan türünde Diriliş Ertuğrul 36.72 share alarak birinci, Sen Anlat Karadeniz 22.01 share alarak ikinci oldu. ABC puan türünde Diriliş Ertuğrul 34.89 share alarak birinci sırada yer alırken, Sen Anlat Karadeniz 24.94 share ile ikinci sırada yer aldı.

SEYİRCİLER BAYRAM ETTİ

Uzun bir süredir Sadettin Köpek’n öldürülmesini bekleyen izleyiciler dün akşamın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter’da adeta bayram etti. Bazı kullanıcılar işi espriye vururken bazı kullanıcılarda seçimlerin 24 Haziran’a alındığı gün ile hain Sadettin Köpek’in cezasının kesilmesinin aynı güne denk gelmesine dikkat çekti. Sadettin Köpek'in ölümüyle birlikte dizide "Emir Saadettin Köpek" karakterine hayat veren oyuncu Murat Garipağaoğlu da böylece diziden ayrılmış oldu.

İşte sizler için seçtiğimiz bazı tweetler;

SADETTİN KÖPEK KİMDİR?

Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi olmayan Sadettin Köpek'in, Selçuklu sultanlarının hizmetine nasıl girdiği de bilinmemektedir. Gerçek ismi "Köpek bin Muhammed" lakabı ise "Sadeddin"dir.

Köpek 1226 yılında, I. Alaeddin Keykubat döneminde Eyyubiler'e karşı düzenlenen seferde sol kanat kuvvetlerinin komutanı olarak görev yapmıştır. Alaeddin Keykubat yaşamını yitirince yerine II. Gıyaseddin Keyhusrev geçmiş ve en sadık adamlarından biri Sadettin Köpek olmuştur.

1237 senesinde I. Alaaddin Keykubad vefat edince oğulları arasında taht kavgası çıkmıştır. Bu kavgada Sadettin Köpek ise II. Gıyaseddin Keyhusrev'in tarafını tutmuştur. II. Gıyaseddin tahta çıkınca Köpek kendisi için tehdit olarak gördüğü devlet adamlarını çeşitli sebeplerden öldürtmeye başlamıştır.

Anadolu Selçuklu tahtına geçmek isteyen Köpek, tahtta hak iddia edebilmek adına I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Şehnaz Hatun ile gayri meşru ilişkisi olduğu ve annesinin iki aylık hamileyken bir başkasıyla evlendiğini, kendisinin de bu evlilikten yedi ay sonra dünyaya geldiğini yani I. Gıyaseddin'in gayri meşru çocuğu olduğu yönünde iddialar ortaya attı.

Gözü tahtta olan Köpek, tüm bu iddiaların yanı sıra devletin kötü gidişinden de Sultanı sorumlu tuttu ve Sultanın Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasileri tanımayacağı söylentisini yaydı.

II. Gıyaseddin Keyhusrev, Köpek'in gücünün artmasından endişelenince 1238 senesinde Köpek ile birlikte Kubadabad Sarayı'na geldi ve Köpek'i bertaraf etmek için güvendiği hassa kölelerinden birini Sivas Subaşısı Hüsameddin Karaca'ya gizlice gönderip Köpek'i ortadan kaldırmasını emretti.

Sadettin Köpek’in cesedi demir bir kafes içine konulup sarayın kale burcuna asıldı.

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