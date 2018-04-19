"Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ de..."

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan Sadettin Köpek'in son bölümde ölmesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Gazeteci Fatih Tezcan'ın attığı tweetdeki teröristbaşı Fetullah Gülen ayrıntısı dikkat çekti. Tezcan, Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' teröristbaşı Fetullah Gülen sen de 'haydi haydi gebereceksin' dedi. Ayrıca, teröristbaşı Fethullah Gülen için 'sıkıysa Türkiye'ye gel' mesajı verdi.

'SIKIYORSA TÜRKİYE'YE GEL!'

İşte Fatih Tezcan'ın o tweeti, 'Bu (Sadettin Köpek) bile geberdiyse, sen haydi haydi... Sadece bir film olmasına rağmen buna edilen hakaretlere bak da, sıkıyorsa Türkiye’ye gel hadi... @fgulencomtr'