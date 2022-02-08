Sadet Peker ile husumetli kumarhaneci Halil Falyalı öldürüldü!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in bir dönem birlikte çalıştığı sonrasında ise aralarında husumet doğduğu iddia edilen kumarhaneci Halil Falyalı, silahlı saldırıya uğradı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Falyalı’nın aracı, Çatalköy’de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırıda Halil Falyalı’nın şoförü öldü. Ağır yaralanan kumarhaneci Halil Falyalı'nın ilk müdahalesi Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Falyalı da hastanede hayatını kaybetti.

Aralarındaki husumetten sonra ifşa etti

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Youtube'da yayınladığı bir videosunda, Halil Falyalı'nın, Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Peker'in yayınından sonra, Falyalı'nın bir dönem Sedat Peker için çalıştığı, Peker'in ise aralarında husumet doğmasından dolayı Falyalı'yı ifşa ettiği gündeme gelmişti.