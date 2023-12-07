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Aktüel Sadece tatlı yemek istemişlerdi! Zehirlendiler
Aktüel

Sadece tatlı yemek istemişlerdi! Zehirlendiler

Yeniakit Publisher
2023-12-07 01:19:00 -
Sadece tatlı yemek istemişlerdi! Zehirlendiler

Pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 6’sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 6’sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 8 kişi bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri bulunan 6’sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi Pamukova Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan ve ilk müdahaleleri yapılan 8 kişi daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, Pamukova İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince de pastaneden gıda numunesinin alındığı öğrenildi.

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