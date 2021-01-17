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Sağlık Sadece sağlık çalışanlarına mı korona aşısı yapılıyor?
Sağlık

Sadece sağlık çalışanlarına mı korona aşısı yapılıyor?

65 yaş üstü korona aşısı oluyor mu? | Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının kullanıma onay verildi. 14 Ocak Perşembe gününden itibaren sağlık çalışanlarına aşı uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi şimdilik yalnızca sağlık çalışanlarının mı aşı olduğunu araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:18:00 -
Sadece sağlık çalışanlarına mı korona aşısı yapılıyor?

Acil kullanım onayı verilen CoronaVac aşısı 14 Ocak Perşembe günü itibariyle 81 ilde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Ülkemize ilk parti olarak 3 milyon doz aşı geldi. Bu sebeple 1,5 milyon kişi aşılanacak. Sonrasında Çin’den 25-30 milyon aşının daha gelmesi bekleniyor. Peki, şimdilik yalnızca sağlık çalışanları mı aşılanıyor?

Sadece sağlık çalışanlarına mı korona aşısı yapılıyor?

Sağlık çalışanlarının aşılanmasına hafta sonunda da devam edildi. Dört günde 700 bini aşkın kişi aşılandı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının hafta içi tamamlanması bekleniyor. Ardından da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele aşı uygulanması için süreç başlatılacak.

Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

 

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