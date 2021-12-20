Sadece patron değil, millet de çıldırdı! Bu nasıl görüntü?
Malatya'da, yeni açılan bir mağazadaki yüzde 50’ye varan indirimleri duyan vatandaşlar, izdihama neden oldu. Mağaza içinde ve dışında oluşan kalabalık, polis ekipleri tarafından kontrol altına alınabildi.
Malatya’da bir marketin konsept değişikliğine gitmesi ve yeni alışveriş merkezini açması nedeniyle, ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim yapıldığını duyurdu.
Bir hafta boyunca sürmesi planlanan indirimi duyan vatandaşlar, mağazanın açılışına geldi.
Yüzlerce vatandaş, içeri girmek için birbiriyle yarıştı. Hem mağaza içinde hem dışarıda, izdiham yaşandı.
“Önlem almamıza rağmen önüne geçemedik”
Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı. Birçok üründe indirim yaptıklarını belirten mağaza yöneticisi Erol Ergün, “Önlemler almamıza rağmen yaşanan izdihamın önüne geçemeyerek emniyet güçlerinden yardım istedik.” dedi.