Sadece mavi tikliler yapabilecek! Musk’tan Twitter’da yeni uygulama

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, satın aldığı Twitter'a yeni bir uygulama daha getirdi. Twitter'ın resmi destek hesabından yapılan açıklamada, SMS yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulamanın yalnızca ayda 8 dolar ödeyen mavi tik aboneleri için açık olacağı bildirildi.

Diğer kullanıcıların, SMS yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini mart ayından itibaren kullanamayacağı ve iptal etmeleri gerekeceği kaydedildi.

İki faktörlü kimlik doğrulamada QR kodu ve güvenlik kodu gibi uygulamalara geçileceği ifade edildi.

“KÖTÜYE KULLANIM”

Twitter, SMS ile kimlik doğrulamanın kötüye kullanıldığını öne sürdü.