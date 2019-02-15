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Sadece İstanbul düğüne 5 milyar lira harcıyor

Lionel Otel Genel Müdürü Engin Kıdan Türkiye’de yılda ortalama 650 bin düğün gerçekleştiğini belirterek bunun 70 bininin İstanbul’da olduğunu söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:09
Sadece İstanbul düğüne 5 milyar lira harcıyor

Lionel Otel Genel Müdürü Engin Kıdan Türkiye’de yılda ortalama 650 bin düğün gerçekleştiğini belirterek bunun 70 bininin İstanbul’da olduğunu söyledi.


Bu yıl ikincisi yapılacak Lionel Hotel Evlilik Festivali öncesinde açıklamalarda bulunan Kıdan AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Otel Genel Müdürü Engin Kıdan, "Yapılan araştırmalara göre bir evliliğin maliyeti 60 bin liradan başlıyor. Her yıl sadece İstanbul’da 70 bin düğün yapılıyor ve bu ortalama yıllık 5 milyar liraya yakın düğün ekonomisi oluşturuyor" dedi.


Türkiye’nin dünya evlilik ekonomisi içinde özel bir yeri olduğunu söyleyen Kıdan, "Türkiye’de bütçesi inanılmaz rakamlara ulaşan düğünler organize ediliyor. Antalya, Hint düğünlerinin gözdesi oldu, dünyanın en pahalı düğün organizasyonlarına ev sahibi yapıyor. Avrupa ve Asyayı birleştiren, muhteşem bir tarihi olan dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul da artık düğün organizasyonları için aranan bir adres. İstanbul sahip olduğu cazibeyli dünyanın evlilik başkenti olacak potansiyelde bir şehir. Son dönemde Ortadoğu’lu çiftlerin gözdesi İstanbul, özellikle İranlılar’ın düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Çok yakın bir zamanda Türkiye evlilik ekonomisinde çok daha fazla paya sahip olacak" ifadelerini kullandı.


2019 düğün trendlerinin sunulacağı Lionel Hotel Evlilik Festivali’nin yarın başlayacağını açıklayan Engin Kıdan, "Bu yıl ikincisi yapılacak festivalde 2019 moda trendlerinin yanı sıra dekorasyon farklılıkları, gurme menüler sunulacak, gelinlik ve damatlık defilesi yapılacak. Her bütçeye uygun paketler hazırlayarak insanların hayatlarının en güzel günlerinden birini uygun maliyetli, daha az zaman harcayarak ve stresten uzak bir hale getiriyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:09
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