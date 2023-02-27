Sadece İnsan Derneği’nden deprem bölgelerine destek

Kahramanmaraş merkezli olarak üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binlerce bina yıkıldı. Son belirlemelere göre 42 binden fazla kişi vefat etti, 110 bine yakın kişi ise yaralandı.

16 TIR’lık yardım malzemesi gönderildi

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yardım çalışmalarında bulunan Uluslararası Sadece İnsan Derneği yaşanan depremlerin ardından yardım çalışmaları başlattı. Dernek, profesyonel ekipleri ve gönüllüleriyle birlikte deprem bölgelerinde yardım faaliyetlerinde bulundu. Sadece İnsan Derneği tarafından şu ana kadar depremden etkilenen vatandaşlar için 16 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi. TIR’ların içerisinde, battaniye, su, bebek bezi, hijyen paketi gibi ürünler yer aldı.

Ayrıca dernek tarafından depremin yaşandığı illerde 20 bin sıcak yemek, 5 bin gıda paketi, 5 bin battaniye ve 3 bin hijyen paketi dağıtıldı.

Dernek, 10 ilde bulunan ekipleriyle yardım çalışmalarına devam ediyor.

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