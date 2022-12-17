  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sadece havalimanlarında binlercesi ele geçirildi! ABD'de kritik durum
Dünya

Sadece havalimanlarında binlercesi ele geçirildi! ABD'de kritik durum

ABD'de, havalimanlarındaki kontrol noktalarında bu yıl 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 20:59:00 -
Sadece havalimanlarında binlercesi ele geçirildi! ABD'de kritik durum

ABD'de, havalimanlarındaki kontrol noktalarında bu yıl 6 bin 301 ateşli silah ele geçirildiği bildirildi.

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresinden yapılan açıklamada, bu yıl havalimanı güvenlik kontrol noktalarında ele geçirilen ateşli silah sayısının, bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna dikkat çekildi. Geçen yıl bu sayı 5 bin 972 idi.

Açıklamada, el konulan ateşli silahların yüzde 88'inin dolu olduğu kaydedildi.

ABD'de hava yolunu kullanan yolcular, ateşli silahlarını boş olması kaydıyla bagaj valizlerine koyabiliyor. Yolcular, taşıma ruhsatları olsa bile silahlarını el veya kabin bagajlarında bulunduramıyor.

Ülkede el bagajlarında silah bulunduranlara uygulanan ceza, 13 bin 910 dolardan 14 bin 950 dolara yükseltilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın, dolar ve asgari ücret çıkışı: Paranız yavrulasın istiyorsanız hemen bunu yapın

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, piyasalara ilişkin çarpıcı dolar ve altın tahminlerinde bulundu. Başaran, Kur Korumalı Altın Mevduatı ..
Nankörlüğün bu kadarı! Erdoğan sayesinde Türkiye'ye döndü, Kavala ve Demirtaş'ı savundu!
Siyaset

Nankörlüğün bu kadarı! Erdoğan sayesinde Türkiye'ye döndü, Kavala ve Demirtaş'ı savundu!

Ergenekon davasında yargılanırken yurtdışına kaçan, sonraki yıllarda kendisini milletvekili yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dikta..
CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?
Gündem

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinin, sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Özlem Hazinedar açıkça Kılıçdaroğlu’na..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23