Sadece Elazığ'da üretiliyor! Talep çok fazla
Türkiye'de yalnızca Elazığ'da üretilen Vişneyi badene ilgi bir hayli fazla...
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sadece-elazigda-uretiliyor-talep-cok-fazla-83926
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düştüğü sırada kafaları karıştıran paylaşım! Onlar mı yaptı?
Türkiye'de yalnızca Elazığ'da üretilen Vişneyi badene ilgi bir hayli fazla...
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sadece-elazigda-uretiliyor-talep-cok-fazla-83926
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