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Gıda Sadece Elazığ'da üretiliyor! Talep çok fazla
Gıda

Sadece Elazığ'da üretiliyor! Talep çok fazla

Yeniakit Publisher
2024-05-20 14:19:00 -
Sadece Elazığ'da üretiliyor! Talep çok fazla

Türkiye'de yalnızca Elazığ'da üretilen Vişneyi badene ilgi bir hayli fazla...

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sadece-elazigda-uretiliyor-talep-cok-fazla-83926

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