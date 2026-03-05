Sadece ceza değil toplum bilinci de şart!

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni trafik düzenlemesi yürürlüğe girdi. 27 Şubat 2026 itibarıyla uygulanan sert Trafik Kanunu değişiklikleriyle, hız sınırı ihlallerine yönelik ceza sistemi tamamen yenilendi.

Trafik cezalarının caydırıcı olması ve kurallara uyulmasını sağlaması elbette önemli olmakla birlikte, kalıcı bir trafik düzeni oluşturmanın yolu yalnızca cezaları artırmaktan geçmez. Burada önemli olan, bireylerde “başkasının hakkına saygı duyma” ve “toplum düzenini koruma” bilincinin yerleşmesidir. Çünkü trafik, insanların birlikte yaşama kültürünün en görünür alanlarından biridir. İşte bu sebepledir ki, direksiyon başındaki her sürücünün attığı küçük bir adım, başkalarının güvenliğini doğrudan etkilemektedir.

Bu nedenle kurallara sadece ceza korkusuyla değil, toplumsal sorumluluk duygusuyla uyulması, o toplumun gelişmişliğinin de en bariz göstergelerinden biridir. İnsanlar hız sınırına, kırmızı ışığa ya da yaya önceliğine sadece ceza almamak için değil, başkalarının hayatını ve hakkını korumak için riayet etmelidir. Gerçek anlamda güvenli bir trafik ortamı da ancak bu bilinçle mümkün olur.

Sonuç olarak cezalar elbette bir denetim ve caydırıcılık mekanizmasıdır; ancak gerçek çözüm, toplumun her bireyinde sorumluluk, empati ve diğerkâmlık duygusunun gelişmesidir.