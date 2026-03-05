Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta
Trendyol Süper Lig'de soluk soluğa bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. İşte kıyasıya mücadele verdikleri o isim..
Trendyol Süper Lig'de soluk soluğa bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. İşte kıyasıya mücadele verdikleri o isim..
GALATASARAY VE FENERBAHÇE, SARR TRANSFERİNDE RAKİP OLDU! Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ Africafoot'un haberine göre Tottenham forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr, Fenerbahçe'nin yaz transferindeki öncelikleri arasında yer alıyor.
BISSOUMA OLMADI HEDEF SARR Haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Tottenham'dan Yves Bissouma'yı transfer etmek istediği ve şimdi gözünü Pape Matar Sarr'a çevirdiği yazıldı.
GALATASARAY DA TEKLİFTE BULUNDU Africafoot'a göre Pape Matar Sarr'a, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da teklifte bulundu.
SARR'IN PERFORMANSI Tottenham formasıyla bu sezon 28 maçta görev alan Pape Matar Sarr 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Sarr'ın Tottenham ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23