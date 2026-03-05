  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta

Trendyol Süper Lig'de soluk soluğa bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi. İşte kıyasıya mücadele verdikleri o isim..

#1
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta

GALATASARAY VE FENERBAHÇE, SARR TRANSFERİNDE RAKİP OLDU! Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe transferde de karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ Africafoot'un haberine göre Tottenham forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Pape Matar Sarr, Fenerbahçe'nin yaz transferindeki öncelikleri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta

BISSOUMA OLMADI HEDEF SARR Haberde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Tottenham'dan Yves Bissouma'yı transfer etmek istediği ve şimdi gözünü Pape Matar Sarr'a çevirdiği yazıldı.

#4
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta

GALATASARAY DA TEKLİFTE BULUNDU Africafoot'a göre Pape Matar Sarr'a, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da teklifte bulundu.

#5
Foto - Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta

SARR'IN PERFORMANSI Tottenham formasıyla bu sezon 28 maçta görev alan Pape Matar Sarr 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. Sarr'ın Tottenham ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

