Banyolardaki Sessiz Katil: Şofben!

Kamuoyunda "elektrikli şofben" olarak bilinen ani su ısıtıcıları, yanlış montaj ve kalitesiz malzeme seçimiyle birleştiğinde evlerde adeta birer elektrikli sandalyeye dönüşüyor. Her yıl yüzlerce vatandaş banyoda duş alır iken elektrik akımına kapılıp vefat ediyor.

Bir Duş Mesafesindeki Tehlike

Elektrikli şofbenler, suyu ısıtmak için çok kısa sürede çok yüksek miktarda akım çeker. Bu durum, eski tesisatlarda kabloların erimesine, prizlerin yanmasına ve en kötüsü, suyla temas halindeki kullanıcının doğrudan akıma kapılmasına neden olur. Uzmanlar, "Topraklama hattı olmayan veya kalitesiz bir elektrikli şofbenle duşa girmek, açık bir kabloyu ellemekle eşdeğerdir," uyarısında bulunuyor.

Güvenli Liman: Termosifon Şart!

Eğer sıcak su ihtiyacınızı elektrikle karşılayacaksanız, kendinizi ve ailenizi bu ani akım riskine atmayın. Güvenlik standartları gereği uzmanların tek bir önerisi var: Termosifon takın. Neden elektrikli şofben yerine termosifon tercih etmelisiniz?

Düşük Akım, Yüksek Güvenlik: Termosifonlar suyu zamana yayarak ısıtır. Ani ısıtıcılar gibi 7000-8000 Watt gücü bir anda çekip tesisatı zorlamazlar.

Depolama Avantajı: Suyu önceden ısıtıp depoladığı için banyo sırasında cihazın en yüksek güçte çalışmasına gerek kalmaz.

Elektriksel İzolasyon: Kaliteli bir termosifonda su ile elektrik aksamı arasındaki koruma katmanları çok daha gelişmiştir. Kaçak akım rölesi ile desteklendiğinde kaza riski minimuma iner.

Basınç Emniyeti: Termosifonlardaki emniyet ventilleri, suyun aşırı ısınması durumunda basıncı tahliye ederek cihazın zarar görmesini engeller.

Bari Termosifon Olsun!

Sıcak su konforu ararken can güvenliğinden ödün vermek büyük bir hata. Elektrikli su ısıtma sistemine geçecekseniz, pimi çekilmiş bir el bombası gibi duvarda asılı duran ani ısıtıcılardan vazgeçin. Kurulumu profesyonelce yapılmış, topraklaması kontrol edilmiş bir termosifon, banyodaki en güvenli dostunuzdur.

Unutmayın: Şofben sizi duşta çarpabilir, ancak termosifon güvenle ısıtır.