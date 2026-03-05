  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İranlılar Türkiye'nin dört ilini gözünü kestirdi! Listede bir il var ki herkesi şaşırttı Manchester United Tedesco'yu izliyor: Alman hoca yolcu mu? Transfer bombası patlamak üzere mi? Gözünü o koltuğa kestirdi: Beşiktaş'ta rota çizildi: Şampiyonlar Ligi Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! ABD’de İran savaşı anketi Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık... Hint Okyanusu’ndan Mersin’e geldiler! Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor ABD ordusu Kudüs fay hattında çatırdıyor: Pentagon’da kıyamet kopuyor... Dev ordu içten çöküyor Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi

Trabzonspor'un gol makinası için Suudi Arabistan'dan her gün teklifler yağmaya başladı.

#1
Foto - Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi

Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan ilgi bitmiyor. Son olarak Al Ahli'nin Nijeryalı golcüye yüklü bir maaş teklifi hazırlığında olduğu belirtildi. Onuachu'nun ise şimdilik kararı belli.

#2
Foto - Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi

Bu sezon golleriyle Süper Lig'i sallayan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan ilgi bitmiyor. Nijeryalı yıldıza son olarak Al Ahli'nin yüklü bir teklif yapacağı belirtildi.

#3
Foto - Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Al Ahli, Onuachu'ya Trabzonspor'da kazandığı 2 milyon euroluk maaşın 4 katını teklif etmeye hazırlanıyor. 8 milyon euroluk maaş karşısında yıldız golcünün tutumu ise belli.

#4
Foto - Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi

Onuachu'nun Trabzonspor'a aidiyet hissetmesi nedeniyle kararının şu an için kalmak yönünde olacağı ifade edildi. Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu bu sezon 24 maça çıktı ve 20 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23