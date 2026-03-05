Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi
Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan ilgi bitmiyor. Son olarak Al Ahli'nin Nijeryalı golcüye yüklü bir maaş teklifi hazırlığında olduğu belirtildi. Onuachu'nun ise şimdilik kararı belli.
Bu sezon golleriyle Süper Lig'i sallayan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan ilgi bitmiyor. Nijeryalı yıldıza son olarak Al Ahli'nin yüklü bir teklif yapacağı belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Al Ahli, Onuachu'ya Trabzonspor'da kazandığı 2 milyon euroluk maaşın 4 katını teklif etmeye hazırlanıyor. 8 milyon euroluk maaş karşısında yıldız golcünün tutumu ise belli.
Onuachu'nun Trabzonspor'a aidiyet hissetmesi nedeniyle kararının şu an için kalmak yönünde olacağı ifade edildi. Trabzonspor ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu bu sezon 24 maça çıktı ve 20 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.
