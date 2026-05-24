CHP çevresinden yükselen "Yargı eliyle siyaset dizayn ediliyor" iddialarına sert çıkan Ali Karahasanoğlu, durumu bir örnekle açıkladı. Bir kurultayda delegelerin iradesine silah zoruyla veya para ile müdahale edilmesinin, o iradeyi sakatladığını belirten yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Yargı Dizayn Etmiyor, Hukuk İşliyor"

"Esas egemenliğin tahdidi, delegelerin silahla tehdit edilerek veya para ile satın alınarak oy tercihlerinin değiştirilmesidir. Bunun tespiti halinde tehdit altındaki oylamanın iptali, tekrar egemenliğin ve partinin dizaynının delegelere geçmesinin aracıdır."

"Sadece Büyük Kurultay Değil, İstanbul Kongresi de Kirli"

Özgür Özel'in süreci sadece Büyük Kurultay üzerinden okuyup, Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşma sinyalleri vererek durumu geçiştirmeye çalıştığını iddia eden Karahasanoğlu, mahkeme kararının kapsamına dikkat çekti:

"Bölge Adliye Mahkemesi, sadece Büyük Kurultay'ı değil, aynı zamanda İstanbul İl Kongresi'nin de delege satın alınması yoluyla çok açık şekilde kirletildiğini belirtiyor. Onun içindir ki, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in il başkanlığını da iptal ediyor ve önceki konuma döndürüyor."

"Özgür Özel İhracı İtiraf Etmeli"

Karahasanoğlu, Özgür Özel'in "Bizi ihraç edebilirler" şeklindeki çıkışına da değinerek, CHP'nin geçmişten bu yana "ahlaki değerler" tartışmalarıyla anıldığını savundu. Yazar, şu eleştiriyi getirdi:

"Gayrı ahlaki bir ilişkin var ise, onu itiraf et, ihracına da itiraz etme. Ama böyle bir şey yok ise, sırf Kemal Bey ile ihtilaf yaşıyorsun diye partiden ihraç edilirsen, mahkemelerden o karar döner. O karar döndüğünde de, sizin yaptığınız gibi biz 'Yargı, siyaseti dizayn ediyor' demeyiz."

"Kılıçdaroğlu'nun 'Ahlaki Değerler' Tespiti Eksik"

Ali Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partinin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım" açıklamasına da itiraz etti. CHP'nin genel başkanları ve yöneticilerinin geçmişte defalarca benzer iddialarla anıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, yaşanan sürecin bir siyasi görüş farkından ziyade, "parasal ilişkilerle değişen bir yönetim yapısı" sorunu olduğunu iddia etti.

Karahasanoğlu yazısını, "Özgür Özel haksız yere ihraç edilirse yargıya müracaat edecektir. Yargı kendisini partiye iade ederse, 'yargı siyaseti dizayn ediyor' denilirse, Özgür Özel'ciler bu söylemi kabul edebilirler mi?" sorusuyla noktaladı.

