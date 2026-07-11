Staj yaptığı atölyede feci kaza! 16 yaşındaki genç traktör hidroliğine sıkıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesindeki bir atölyede staj yapan meslek lisesi öğrencisi Mehmet Kesme, traktör tamiri sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Osmaniye’de meslek lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Mehmet Kesme’nin staj yaptığı atölyedeki mesaisi faciayla bitti.
Kaza, Düziçi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, tamir sırasında Mehmet Kesme, traktör hidroliğine sıkıştı. Yaralanan Kesme, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesme, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Kesme’nin meslek lisesi öğrencisi olduğu ve iş yerinde staj yaptığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.