Sadece bir okul dersi sanılan matematik aslında nedir?

Küçükçekmece İlçe MEM Şube Müdürü Osman Özgür Özgenç, ‘Matematik nedir?’ sorusuna cevap verdi. Matematiğin evreni anlamamıza yardımcı olan en temel bilim dallarından biri olduğunu ifade eden Özgenç, “Sayılar, şekiller, desenler, değişimler ve ilişkiler üzerine kurulu olan matematik; yalnızca okul derslerinden ibaret değildir. Günlük yaşamdan uzay araştırmalarına, tıptan mühendisliğe, ekonomiden yapay zekâya kadar pek çok alanda önemli bir rol oynar.” dedi.

Matematiğin mantıksal düşünme, problem çözme ve analitik değerlendirme becerilerini geliştiren evrensel bir dil olduğunu söyleyen Özgenç, “Bir köprünün güvenli şekilde inşa edilmesi, hava durumu tahminleri, bankacılık işlemleri, bilgisayar yazılımları ve navigasyon sistemleri gibi sayısız teknolojinin temelinde matematik bulunur.” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Araştırmalar, erken yaşta matematik eğitimi alan çocukların analitik düşünme ve karar verme becerilerinin daha güçlü gelişebildiğini göstermektedir. Bu nedenle eğitimciler, matematiğin ezberlenmesi gereken formüllerden ziyade günlük yaşamla ilişkilendirilerek öğretilmesinin önemine dikkat çekmektedir.

Bilim insanları, matematiği “bilimin ortak dili” olarak tanımlarken, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde matematik okuryazarlığının her zamankinden daha değerli olduğunun altını çiziyor.

Sonuç olarak matematiğin sadece rakamlardan oluşan bir ders olmadığını ifade eden uzmanlar, hayatın her alanında kullanılan, düşünmeyi geliştiren ve geleceği şekillendiren temel bir bilim dalı olduğunu ortaya koyuyor.