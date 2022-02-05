Sadece Beşiktaş değil, Dünya futbolu kurtulacak!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve uzun süredir kadro dışı olan Jeremain Lens, flaş bir karar aldı. Kendisi gibi kadro dışı olan Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic ve Douglas ile birlikte takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı oyuncunun futbolu bırakmayı düşündüğü öne sürüldü.

Süper Lig'in 24. haftasında Vodafone Park'ta oynayacağu Fraport TAV Antalyaspor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, takımda düşünmediği 4 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı. Kara Kartal bu isimlerin maliyetlerinden kurtulmak için arayışlara girdi. Siyah-beyazlılara Lens'ten sürpriz bir haber geldi. Takvim'in haberine göre; Lens radikal bir şekilde futbolu bırakmayı düşünüyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde basına yaptığı açıklamada göndermek istedikleri oyuncularla ilgili olarak, "Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak; 1, 2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız" ifadelerini kullandı.