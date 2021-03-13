Sadece 7 vekilleri 'evet' demişti! CHP'den sağlıkçılar için ilginç hizmet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İlgezdi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık ordusunun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere mektup kaleme aldığını söyledi.

İlgezdi, "Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İyi ki varlar. Bu inançtan hareketle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık ordumuzun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı" dedi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için pullar da hazırladıklarını söyleyen İlgezdi, "Biz de Halkla İlişkiler, Kültür ve Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak için 'hatıra pulları' hazırladık. Sayın Genel Başkanımızın mektubunda ifade ettiği üzere hazırlanan pullar, yaşam döngüsünü vurgulayan 'hayat ağacını' ve 'fedakarlığı' ifade etmektedir" diye konuştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP, 'Sağlıkta şiddet' yasa tasarısına yalnızca 7 vekille destek vermişti. CHP'nin bu hareketi, 'iki yüzlülük' olarak nitelendirildi.