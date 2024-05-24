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Yaşam Sadece 4 ayda! Türkiye’ye turist akını
Yaşam

Sadece 4 ayda! Türkiye’ye turist akını

Yeniakit Publisher
2024-05-24 11:39:00 - 2024-05-24 11:41:02
Sadece 4 ayda! Türkiye’ye turist akını

Türkiye, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde toplamda 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’yi ziyaret edenlerin 10 milyon 654 bin 94’ü yabancılardan oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son üç aylık yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı Türkiye’yi ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 12 milyon 678 bin 959’a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,75’lik artış gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde en çok turist Almanya’dan


Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken, İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere takip etti.

Nisanda artış oranı yüzde 8,71


Türkiye’ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,71 artarak 3 milyon 611 bin 244’e ulaştı. Nisanda ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, 434 bin 863 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu yüzde 4,07 artış ve 396 bin 155 kişi ile ikinci sırada bulunurken, İngiltere yüzde 18,01 artış ve 330 bin 112 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.

 
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