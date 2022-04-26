Sadece 2 malzeme ile vücudunuzdaki yağ ve parazitleri çıkarın

Hem yaz hem kış mevsiminde tüketilen kereviz Apiaceae familyası içerisinde yer alır. Kerevizin yetişme süresi iki yıllıktır. Akşam sofralarının vazgeçilmezi olan bu bitkinin köklerinden yemek yapılmaktadır. Yaprakları ise salata yapımında kullanılmaktadır. Kalorisi düşük olduğu için özelikle zayıflama dönemlerinde vatandaşların vazgeçilmezi haline geliyor. K vitamini, C vitamini, potasyum, folat ve B6 vitamini gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra mükemmel bir antioksidan olan kerevizin faydaları arasında karaciğer, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Tansiyonu düşürme etkisi bilinen kereviz kan damarlarının genişlemesine yardımcı oluyor. Peki kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz parazit kürü? Kereviz neye iyi gelir?

Kerevizin faydaları nelerdir?

Binbir derde deva olan kereviz maydonozgiller grubunda yer alıyor. Yeşil yapraklı sebze olan kereviz faydalarıyla şaşırtıyor. Hem mineral hem vitaminler açısından zengin bir besin kaynağı olan kereviz kış mevsiminin vazgeçilmez sebzesi olarak karşımıza çıkıyor. Kereviz içerisinde C vitamini, D vitamini, A vitamini, B6 ve B12 vitaminleri barındırır. Antioksidan özelliği sayesinde kereviz vücudu temizler.

Antidoksanlar sayesinde vücutta iltihap toplanmasını engeller. Eklem ağrıları ve akciğer enfeksiyonları gibi hastalıkları olanlar için kereviz fazlasıyla faydalıdır.

Bağırsak ve sindirim sistemini düzenleyerek vücudu temizler.

Mide asidini düzenleyen kereviz, reflüden şikayetçi olanlar için sıklıkla önerilir.

Yüksek lif ve su oranına sahip olan kereviz, sindirim sistemini düzenleyen bitkilerden bir tanesidir. Kereviz tohumu idrar söktürücü olmasıyla bilinir.

Kereviz, sahip olduğu fenolik maddeler sayesinde kasların gevşemesini sağlar. Böylelikle kan basıncını ve kalp atışını düzenler.

A vitamini ve beta-karoten bakımından zengin bir içeriği olan kereviz, cildi korur ve cildin onarılmasında rol oynar.

Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik hastalıklarıyla mücadelede kereviz büyük bir etkiye sahiptir.

Kanın düzgün bir şekilde pıhtılaşmasına yardımcı olur

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Malzemeler

1 kg limon

400 gram kereviz

Hazırlanışı

Her şeyden önce 2 litre su alın ve 400 gr kereviz ve limon kabuğunu ekleyin. Şimdi bu karışımı en az 20 dakika pişirin. Bundan sonra ocağı kapatın ve içindeki tüm limon suyunu karıştırın ve tüm karışımı süzün. Şimdi harika içeceğiniz her öğünden önce günde üç kez alın. Ayrıca sulandırmak için karışıma daha fazla su ekleyebilirsiniz. Kullanımdan sonra içeceğinizi buzdolabında saklayın ve etkili sonuçlar almak için düzenli olarak kullanın.

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