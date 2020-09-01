Sade İmge dergisi okuyucularıyla internet ortamında buluşuyor

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Çevrim içi edebiyat dergisi Sade İmge'nin editörü, şair, yazar Mustafa Aydoğan, internet üzerinden edebiyat dergiciliğinin yapılıp yapılmayacağını denemek istediğini belirterek, "Biraz büyük bir iddia gibi görünse de bunun yapılabileceğini, mümkün olduğunu görmek ve göstermek istedim." dedi.

İnternet dergiciliği ve Sade İmge'ye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Aydoğan, derginin haziran ayında internette yayın hayatına başladığını aktararak, "Ben daha önce Edebiyat Ortamı dergisinin yönetiminden ayrıldım. 2015'ten bu yana bir mekanımız, mecramız olmadı edebiyat adına. Bir dergi çıkartma teşebbüsümüz olmadı ama bizi genç arkadaşlarla bir araya getirecek bir mekan ihtiyacımız hep oldu. Öteden beri dergilerde yetişmiş, bizimle irtibatta olan genç arkadaşlarımız var. O genç arkadaşların ısrarıyla kurduk sadeimge.com'u." diye konuştu.

Aydoğan, basılı yayının zorluklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Mekandan kastımız, yazı yazılacak, aynı zamanda da birlikte olunacak bir mecra. Yazan insanlarla, gençlerle, arkadaşlarla ortak bir hareket gibi düşünün. Bu, basılı yayın olabileceği gibi, internet de olabilir. Biz bunu internet tarafından gördük. Süreç içerisinde, 'Ne yapalım? Basılı yayın mı bir dergi mi çıkartalım yoksa internet imkanlarını mı kullanalım?' dedik arkadaşlarla. İnternet müthiş bir imkan sağlıyor. Hem bir alan veriyor size hem de bu alanı, topluma, insanlara ulaştırmak istediğinizde kolaylıkla ulaştırabiliyorsunuz. Basılı yayın hem çok maliyetli hem de çok zahmetli. İnternetin maliyeti daha az. Bu zahmete ve maliyete katlandıktan sonraki süreç de zahmetli çünkü dergiyi dağıtmanız gerekiyor."

- "Geleceğin kağıt üzerinden değil dijital üzerinden olacağını düşünüyoruz"

Dergi çıkarmanın önemine değinen Aydoğan, dergiciliği internet üzerinden yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, "İnternet büyük bir imkan. Geleceğin kağıt üzerinden değil, dijital üzerinden olacağını düşünüyoruz. Bunu şimdiden gördüğümüzü ve ayak uydurmak istediğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Mustafa Aydoğan, Türkiye'de edebiyat dergilerinin çok fazla basılmadığının altını çizerek, "Zaten edebiyat dergileri genelde para kazanmak üzere kurulmaz. Ama dağıtım şirketleri, dergiyi dağıtacakları zaman, sizden çok ciddi bir meblağ ister. Yani siz diyelim ki dergiyi üç beş bin liraya çıkartırsınız ama dağıtım şirketi sizden on bin lira ister. Edebiyat dergisi çıkartan insanlar, genelde maddi güç üzerine bir hayat kurmuş insanlar değildir. Bu Necip Fazıl (Kısakürek) için de Sezai Karakoç için de Nuri Pakdil için de geçerli. Parasal çıkarları olmamıştır ama bu ülkenin insanlarına edebiyat kanalıyla seslenmek istemişlerdir. Dolayısıyla biz de zahmetleri olmasın ama bu imkanları da kullanalım derken internet dergisi ortaya çıktı." değerlendirmesini yaptı.

İnternet üzerinden edebiyat dergiciliğinin Türkiye'de ve dünyada pek yaygın olmadığını söyleyen Aydoğan, şunları aktardı:

"Biraz küçümsenen bir tarafı var. İnternetin bu büyük imkanlarına karşılık, aslında hem okur hem de yazar tarafından ciddiye alınmayan bir iklimi, havası var. Dolayısıyla insanlar internet üzerinden dergicilik yapmıyor. Bunun nedeni, benim kanaatimce tamamen psikolojik. Henüz internet mecrasının kabullenilmemiş olması. Ben bunu denemek istedim. Hala basılı yayının, basılı derginin önemli oranda saygınlığının ve itibarının olduğunu görüyorum. İnternet üzerinden edebiyat dergiciliğinin yapılıp yapılmayacağını denemek istedim. Biraz büyük bir iddia gibi görünse de bunun yapılabileceğini de göstermek, mümkün olduğunu görmek ve göstermek istedim."

Aydoğan, derginin kuruluşundan itibaren kendi düşüncesini destekleyen olumlu bir durum ortaya çıktığını söyleyerek, "Bunun bir karşılığının olduğunu ve olabileceğini gördük. Bir de bu süreç içerisinde internet üzerinden dergicilik yapan gruplar olduğunu gördüm. İnsanların, buna teşebbüs ettiğini de gördüm." dedi.

- "Ayda 3 bin kişi giriyor sitemize"

Sadeimge.com'un yeni bir dergi olmasına rağmen tıklanma sayılarının yüksek olduğuna vurgu yapan Aydoğan, "Türkiye'de bir edebiyat dergisi 500 ila bin adet satar. Ortalama böyledir edebiyat dergilerinde. Çok ekstrem durumlarda bu 3-5 bin olur. Yanılmıyorsam böyledir. Sadeimge.com'a baktığımızda, kişi bazında 20-25 günde ortalama tıklanma 2 bin 500. Bunun tıklanma karşılığı 7- 8 bin. Ayda 3 bin kişi giriyor sitemize diyelim ki. Bunun bir kısmının tekrar olduğunu düşündüğümüzde bile aylık en az bin 500 kişi sizi takip ediyor demektir. Bu, yeni başlayan bir dergi için iyi bir rakam. İlerleyen zamanlarda daha fazla olmasını da ümit ediyorum." diye konuştu.

Mustafa Aydoğan, bir yeniliğin önce devlet tarafından kullanıldığını daha sonra benimsendiğini savunarak, şunları söyledi:

"Devlet, yüksek oranda her şeyini internete geçirmiş durumda. Mesela Resmi Gazete artık basılmıyor. Devletin ana gazetesini okumak isteyen herkes, internete girmek zorunda. Mesela kanunlar, yasalar artık bir kitapçık şeklinde basılmıyor. Dijitalden bakmak zorundasınız. Mecliste kabul ediliyor yasa ve internette yayınlanıyor. Artık kağıt üzerinden iş yapmıyor devlet. İmzada bile e-imza'ya geçildi. Buradan şu sonucu çıkartıyorum ben. Bizimki henüz başlangıçta ama süreç içerisinde Türkiye'nin de dünyanın da doğal olarak internet üzerinden yazmaya ve konuşmaya başlayacağını düşünüyorum."

- "Asıl amaçlarımızdan birisi bu mecradan bir yazar kuşağının yetişmesi"

Sade İmge'nin içeriklerinden de bahseden Aydoğan, bir edebiyat dergisinde olan her şeyin internet dergisinde de olduğunun altını çizerek, "Bizim, basılı yayınla işin tabiatı gereği şöyle bir farkımız olacak: Basılı yayında bir sayı çıkar. Aylık ya da iki aylıktır periyotları. Periyodu ne ise o süre boyunca bir daha o dergi çıkmaz. Süre bittiğinde yeni sayısı çıkar. Bu basılı yayın için çok normal bir şey. Bunu internette uygulayamazsınız çünkü internet çok hızlı bir alan. Hızlı bir işleyişi var. Mümkünse her gün, değilse birkaç günde bir giriş yapmanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Aydoğan, bu yoğunlukta bir girişin teknik anlamda kolay olduğunu ve internet sitesinde de hareketlilik sağladığını dile getirdi.

Okurların da sitede yayınlanmak üzere eser gönderebileceğini belirten Aydoğan, "Asıl amaçlarımızdan birisi bu mecradan bir yazar kuşağının yetişmesi. Her derginin hedefidir bu. Dergiyi bunun için kurar, bir mecrayı bunun için oluşturursunuz, sadece yazı yazmak için değil. Sizinle birlikte olmasını arzu ettiğiniz insanlardan da yazı istersiniz." dedi.

Sade İmge'nin yazarları arasında Abdullah Harmancı, Can Muhammet Koç, D. Mehmet Doğan, Emre Döğer, Emre Öztürk, Emre Söylemez, İsmail Aydoğan, Mehmet Akgül, Mücahit Gündoğdu, Mücahit Ocakden, Mustafa Aydoğan, Ömer Vural, Sadık Yalsızuçanlar, Veli Dönmez, Vural Kaya ve Yavuz Ballı yer alıyor.