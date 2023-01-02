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Dünya Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Olay itiraflar
Dünya

Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Olay itiraflar

2. Körfez Savaşı'nın ardından ortadan kaybolan ve bir süre sonra gizlendiği delikte yakalanarak idam edilen Irak'ın eski Devlet başkanı Saddam Hüseyin'le ilgili sır 20 sonra ifşa oldu. Saddam'ı yakalayan ABD'li asker ilk kez konuştu... Saddam'ı yakalayınca ilk olarak ona ne söylediler?.. Saddam'ın ilk sözleri ne oldu?..

Yeniakit Publisher
2023-01-02 19:38:00 -
Saddam'ı yakalayan asker 20 yıl sonra ilk kez konuştu! Olay itiraflar

 

Irak’ın 2003 yılında devrilen lideri Saddam Hüseyin'in saklandığı yeraltı deliğinde yakalandığı operasyona dair yeni bilgiler ortaya çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Bağdat'a girmesi üzerine adeta sırra kadem basan Saddam'ı yakalayan asker dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kevin Holland'ın açıklamaları ile 20 yıllık sır adeta deşifre oldu.

 

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Holland'ın gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini belirtti ve operasyonun bilinmeyenlerini anlattı. Saddam'ı saklandığı yerden Teksaslı bir askerin çıkardığını belirten Holland, yanında silah olması ihtimalini göz önünde bulundurarak devrik lideri derdest ettiklerini belirtti.

Saddam'a 'Bush'un sana selamı var' dedik

Daha sonra Saddam'ı bağladıklarını belirten Holland, ona 'Başkan Bush selamlarını iletiyor' dediklerini söyledi.

İlk sözleri: Müzakereye açığım

Saddam'ın kendilerine İngilizce olarak müzakereye açık olduğunu söylediğini belirten Holland, ona 'Artık çok geç' yanıtını verdiklerini belirtti.

O delikte nasıl yaşadı?

Çektikleri görüntülerin ABD basınıdna yayınladığını söyleyen Holland, devrik liderin bir delikte bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi; 'Orada uzun süre kalmıyordu.'

Holland bölgede Saddam'ın iki korumasının olduğunu da sözlerine ekledi. Saddam 2008 yılında asılarak idam edildi.

 

 

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