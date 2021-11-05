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Gündem Sadakatsiz'e büyük tepki! Harekete geçtiler
Gündem

Sadakatsiz'e büyük tepki! Harekete geçtiler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tartışmalara neden olan Sadakatsiz dizisiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:09:00 -
Sadakatsiz'e büyük tepki! Harekete geçtiler

Sadakatsiz dizisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisinde çekilen sahne yüzünden suç duyurusu yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) "Sadakatsiz" dizisindeki bir sahnede kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) başvururken tapu çalışanların bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu bulundu.

TKGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede gösterilmeye çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak RTÜK'e başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" belirtildi.

Suç duyurusu geldi

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamada da sendikanın konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

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Yorumlar

Vatan

Niye bu kadar yarıldılar ki yapmadiklari sey mi mk. Arnavutkoy belediye baskanı hasim baltaci yapi izni verirken 80 bin izon parasi yada dere yatagindan tasinmaz alip belediyeye bagisla adi altinda rüsvetle is yapiyor bunlar ne saniyorsunuz. Arnavutkoyde hırsız var.
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