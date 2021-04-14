Sadakatsiz oyuncusu koronavirüse yakalandı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisinde Ali rolünü oynayan Alp Akar koronavirüse yakalandı.
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlu 'Ali'yi rolünü oynayan Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
Akar yaptığı paylaşımda "Kovid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.