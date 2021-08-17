  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AFAD selde kaybolan kişi sayısını duyurdu
Bozkurt ilçesinde selin izleri siliniyor!
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Mehmetçikten büyük operasyon!
Aktüel Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor
Aktüel

Sadakataşı Karadeniz’e yardım ulaştırmayı sürdürüyor

Karadeniz’in Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekipleri selden etkilenen ailelere düzenli olaraksıcak yemek, el feneri, çizme, gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 15:53:00 -

Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrasında afetten etkilenen ailelere Sadakataşı acil yardım ekipleritarafından düzenli olarak yardım ulaştırılıyor.

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaşanan sel felaketi sonrasında 77 kişi hayatını kaybetti. Bölgede binlerce ev ve iş yerikullanılamaz durumda. Kriz sonrası bölgeye ulaşan Sadakataşı acil yardım ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

  

Acil ihtiyaç malzemeleri

Sadakataşı acil yardım ekipleri su, sıcak yemek, el feneri, çizme, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi. Bölgenin ihtiyaçlarına göre dernek tarafından bölgeye acil ihtiyaç malzemeleri ulaştırılmaya devam edilecek.

Yardımlar devam edecek

Bölgede derneğin gerçekleştirdiğiyardım çalışmalarını koordine eden yönetim kurulu üyesi Recep Çelik yaptığı açıklamada; ‘’Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin hemen sonrasında Sadakataşı acil yardım ekipleri olarak bölgeye ulaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda kardeşlerimize gıda, el feneri, çizme, sıcak yemek ve hijyen ürünleri dağıtımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yardımların bölgeye ulaşmasına vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrası Sadakataşı Derneği tarafından başlatılan acil yardımlara destek olmak için www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilir, TÜRKİYE yazıp 2989’a sms göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay