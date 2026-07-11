Sadakataşı Gazze’ye sağlık yardımı ulaştırdı

Sadakataşı, sağlık altyapısının çöktüğü Gazze’ye destek olmayı sürdürüyor. Dernek, Gazze sağlık Bakanlığı’na 3 milyon TL değerinde ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırdı.

Yardımlar Şifa Hastanesi’ne teslim edildi

Savaş ve ambargo ile yaşayan Gazze halkı yeterli sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Hastanelerin ilaç stoklarının bitme noktasına geldiği bölgeye Sadakataşı Derneği ile Sağlık ve Medeniyet Derneği tarafından 3 milyon TL değerinde ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı. Yardımlar Şifa Hastanesi’nde bulunan Gazze Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

‘‘Gazze halkının yaralarını sarmayı sürdüreceğiz’’

Sadakataşı’nın bölgeye ulaştırmış olduğu sağlık yardımlarıyla ilgili konuşan dernek başkanı Kemal Özdal; ‘‘Siyonist rejimin soykırım gerçekleştirdiği Gazze halkına tüm imkanlarımızla insani yardım ulaştırıyoruz. Bugünde Sağlık ve Medeniyet Derneği’nin destekleriyle Gazze Sağlık Bakanlığı’na binlerce kutu ilaç ve tıbbi malzemeler teslim ettik. Kardeş Gazze halkının yaralarını sarmayı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.