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Gündem Sadakataşı, bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı
Gündem

Sadakataşı, bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 10:32:00 -
Sadakataşı, bölgeye 34 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, şu ana kadar bölgeye gıda, su, kışlık kıyafetler, jeneratör, bot, mont, battaniye, hijyen malzemeleri ve çocuk paketinden oluşan 34 tır insani yardım malzemesini ulaştırırken 126 personel ve gönüllü ile arama kurtarma ve yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sadakataşı ekipleri, faaliyetlerini Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman'da sürdürüyor.

Birlik Vakfı, Türkiye genelindeki 56 şubesinden gönüllüler ile resmi kurum ve kuruluşların organizasyonunda deprem bölgesinde yardım çalışmalarında yer alıyor.

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