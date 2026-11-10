Sadakataşı Bangladeş’te yardım faaliyetleri gerçekleştirdi

Bangladeş’te bulunan Sadakataşı ekibi, Refikler Eğitim Külliyesi ile Haydar ve Mustafa Şahbaz Camisi’nin temel atma törenlerini gerçekleştirdi. Dernek ekibi, faaliyetlerin devamında gıda dağıtımı gerçekleştirdi ve Arakanlı yetimlere yardım ulaştırdı.

Acil yardımlar

Balukhali Mülteci Kampı’nda yaşamını sürdüren 600 Arakanlı aileye dernek ekibi tarafından gıda kumanyası dağıtıldı. Yardım çalışmalarının devamında kamplarda yaşayan 220 yetim çocuğa kıyafet dağıtımı ve nakdi yardım yapıldı.

Refikler Eğitim Külliyesi’nin temeli atıldı

Sadakataşı ekibi, Bandarban bölgesinde toplamda 570 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan Refikler Eğitim Külliyesi’nin temelini attı. Projede cami, yetimhane, sağlık ocağı, şadırvan ve oyun alanları yer alıyor. Önümüzdeki yıl açılışı planlanan külliyeden 300’ün üzerinde kişi faydalanabilecek.

Haydar ve Mustafa Şahbaz Camii

Chattogram bölgesinde 190 metrekare üzerine inşa edilecek Haydar ve Mustafa Şahbaz Camisi’nin temeli dernek ekibi tarafından atıldı. Caminin açılışı gerçekleştirildiğinde 250 kişi birlikte ibadet edebilecek.