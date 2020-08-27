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Aktüel Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Aktüel

Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:52:55 -
Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

ANKARA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı, "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanı'nı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi Gökçe mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5,24 hektarlık bölüm de riskli alan olarak ilan edildi.

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