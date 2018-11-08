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Saçlarınızın hızlı uzaması için 5 ipucu

Saç uzama sıklığı kişiye göre değişir. Fakat bu yöntemlerle çok kolay. İşte saçların hızlı uzaması için 5 yöntem.

08 Kasım 2018 Perşembe 23:32
Saçlarınızın hızlı uzaması için 5 ipucu

Amerikan Dermatoloji Akademisine göre, saç derisi saçların ayda ortalama 1.5 santim uzaması gerekiyor. Ancak saçlarınız olduğundan daha az uzuyorsa veya uzamasını hızlandırmak istiyorsanız evinizde yapabileceğiniz bazı uygulamalar var.
İşte saçlarınızı daha hızlı uzatmasını sağlayan yöntemler…

1. YÖNTEM

Saçlarınızı nemlendirmek için birkaç çorba kaşığı zeytinyağı uygulayın. Yağ ile kafa derisine masaj yapın. Yağı eşit olarak dağıtmak için geniş dişli tarak kullanın. Daha uzun süre tedavi için başınıza bir plastik bone takın ve bir gece boyunca bekletin. Zeytinyağı saç derini beslerken saçların kırılmasını ve uçlarının ayrılmasını önlersiniz.

2. YÖNTEM

Bir veya iki beyaz soğanı soyun ve blenderde öğütün. Macun haline geldikten sonra soğanın suyunu sıkın. Karışıma iki yumurta ekleyin ve harmanlayın. Karışımı haftada bir kez saçınıza uygulayın, durulamadan önce 10 dakika bekletin.

3. YÖNTEM

Kırılmış uçları düzeltmek için düzenli olarak kuaföre gidin. Saçlarınızdaki kırıkların düzeltilmesi daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar. Saçları altı ila sekiz haftada bir düzeltin.

4. YÖNTEM

İstenirse, kafa derisini günde iki ila üç dakika masaj yapın. Kafa derisinde kan akışı ve dolaşım artacak ve uyarılma saç büyümesini arttıracaktır.

5. YÖNTEM

Taze meyve ve sebzeler gibi vitaminlerden zengin sağlıklı yiyecekler yiyin. Yeşil yapraklı ıspanak ve brokoli önerilir. Her gün bir multivitamin alın. Günde 7-8 saat uyuduğunuzdan emin olun.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 23:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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