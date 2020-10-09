Saçlar neden dökülür? | Stres, kilo kaybı, hamilelik ve çeşitli sorunlar sebebiyle zaman zaman pek çok kişi saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilir. Saçlarının gürleşmesini isteyenler internette sık sık bitkisel tedavi yollarını araştırıyor. Saçların gürleşmesi için neler yapılır?

Saçların gürleşmesi için ne yapılır?

Saçların pek çok sebeple dökülür. Özellikle gün boyu havasız kalan saçlar dökülmeye, yıpranmaya daha elverişlidir. Bu sebeple saç bakımına özen göstermek gerekli. Elbette saç bakımı kadar beslenmek ve stressiz bir hayatı tercih etmek son derece önemli.

Beslenme önemli

Saçlarınızın gürleşmesi için beslenmenize dikkat etmeniz son derece önemli. Saçlarınızın gürleşmesi için A vitamini, C vitamini, E vitamini, demir, folat ve protein içeren gıdalar tüketmeniz; saçlarınızın sağlığı için son derece önemli. Yumurta, ıspanak, balık ve kırmızı et tüketimine özen göstermeniz saçlarınız için son derece önemli.

Soğan maskesi

Soğan yemeklerin olmazsa olmazlarındandır. Bu besleyici gıdayı saçlarınızın gürleşmesi için de tercih edebilirsiniz. Soğanın suyunu sıkın ve haftada bir kez saçlarınıza soğan suyuyla masaj yapın. Masajın 15 dakika sonrasında saçlarınızı güzelce yıkayın.

Maskeler önemli

Esansiyel yağlarla yapacağınız masajlarda saçlarınızın gürleşmesine yardımcı olacaktır. Sardunya yağı ya da biberiye yağıyla maske hazırlayabilirsiniz. Ancak bu yağların cildinize zarar vermemesi için içerisine birkaç damla aloe vera eklemeniz iyi olacaktır.

Aman dikkat!

Saçlarınızın dökülmesinin en önemli sebeplerinden biri de yanlış zamanda saç tarama alışkanlığı. Neredeyse herkes banyodan sonra ıslak saçlarını taramayı tercih eder. Saçların ıslakken kesinlikle taranmaması gerekiyor. Saçlarınızı ıslakken taradığınızda pek çok saç teline veda eteniz gerekebilir.