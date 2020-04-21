Saçları siyasa boyamak caiz midir?

Saçları siyaha boyamak caiz midir? sorusu internet arama motorlarında en çok araştırılan konuların başında geliyor. Biz de büyük bir merak konusu olan bu sorunun cevabını sizler için araştırdık...

ERKEKLERE YASAK KADINLARA SERBEST

Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak Hz. Peygamber'in (sas) teşvik ettiği hususlardandır (Buhari, Enbiya, 50; Müslim, Libas, 80). Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir (Mubarekfuri, Tuhfetü’l-Ahfezi, V, 333).

Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke’nin fethi günü, Hz. Ebu Bekr’in yaşlı babası Ebu Kuhafe’nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 'Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız.' Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabii haline dönüşmüş olacaktır. Nitekim Sa’d b. Ebi Vakkas, Ukbe b. Amir, Hasan, Hüseyin ve Cerir gibi sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir. Kadın, kocasının izniyle saçını istediği renge boyatabilir; kına sürebilir. Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup suyun temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir.