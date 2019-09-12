Sacher Cake nasıl yapılır? Viyana Sacher Cake yapımı

Viyana'nın ünlü pastalarından olan Sacher Cake nasıl yapılır? Bu lezzetli tarif çay saatlerinizde size en güzel biçimde eşlik edecektir Peki, Sacher Cake nasıl yapılır? İşte, Sacher Cake tarifi...

Sacher Cake nasıl yapılır?

Malzemeler

Keki için:

120 gram margarin

110 gram (yaklaşık 1 su bardağı) pudraşekeri

5 adet yumurta

130 gram (yaklaşık bir buçuk paket) bitter çikolata ya da kuvertür

110 gram (yaklaşık 2/3 su bardağı) tozşeker

130 gram (yaklaşık 1 su bardağı) un

2-3 çorba kaşığı kayısı marmeladı

Çikolata kaplaması için:

200 ml (1 kutu) krema

250 gram damla çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı

Sacher Cake Yapılışı

Pandispanya için, margarin ve pudra şekerini bir kaba alıp mikserle çırpın. Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Sarılarını karışıma ilave edip çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritip karışıma ekleyin. Diğer taraftan yumurta aklarını tozşekerle çırparak mereng (beze) karışımı haline getirin. Çikolatalı harca ilave edin. Üzerine azar azar un ekleyin. Hamuru 16-18 cm çapında kelepçeli veya düz yuvarlak bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat kadar pişirin. Soğuduktan sonra enine 2'ye kesin. Arasına kayısı marmeladı sürün. Buzdolabında soğutun. Çikolata kaplamasını hazırlamak için, kremayı bir kaba alıp kısık ateşte ısıtın. Damla çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Ocaktan alıp içine tereyağını ilave edin. Çikolata sosu ile pastanın üzerini ve kenarlarını kaplayın. Donuncaya kadar bekletin ve dilimleyerek servis yapın.