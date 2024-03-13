Sacha Boey'in hayalleri suya düştü

Galatasaray'dan rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Gösterdiği performans ve yaşadığı sakatlığın ardından Bayern Münih'te gözden düşen Sacha Boey'in, Aston Villa'nın radarında olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük sükse yapan ve 30 milyon Euro + 5 milyon Euro da şartlara bağlı Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in, Almanya macerası kabus gibi başladı.

Bayer Leverkusen karşısında maça ilk 11'de başlayan ancak Thomas Tuchel tarafından alışık olmadığı sol bekte görevlendiren Sacha Boey, Almanya'daki ilk maçında deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Thomas Tuchel'in sol bek tercihi oldukça eleştirilirken, Sacha Boey'in de bu kadar etkisiz bir görüntü çizmesi eleştirileri beraberinde getirdi.

Bayer Leverkusen maçının ardından lif sakatlığı geçiren Sacha Boey hakkında, Alman basınının ortaya attığı haber ise oldukça konuşuldu. Alman basını, Bayern Münih'in oyun yapısına uymadığını söyleyen Sacha Boey'in gözden çıkarıldığını ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceğini yazdı. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Boey için ise Premier Lig ekibi Aston Villa'nın devrede olduğu iddia edildi.

Aston Villa sezon başında da Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu zorunlu satın alma bedeliyle kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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