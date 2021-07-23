  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
Benzema, Kovid-19'a yakalandı
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
BAE ile İsrail arasında dikkat çeken görüşme! "Kurban Bayramı vesilesiyle..."
Spor Sacha Boey kimdir kaç yaşında?
Spor

Sacha Boey kimdir kaç yaşında?

Sacha Boey hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın Rennes forması giyen Sacha Boey'i yakın takibe aldığı gelen haberler arasında. Sağ bek mevkiinde oynayan Sacha Boey konusunda yaşanan sıcak gelişmelerin ardından pek çok kişi "Sacha Boey kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sacha Boey kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 18:51:00 -
Sacha Boey kimdir kaç yaşında?

Sacha Boey 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Rennes'de başlayan Boey, 2019'da A takım kadrosuna yükseldi. 20 yaşındaki Sacha Boey, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyiyor.

Kamerun asıllı oyuncu 5 Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan Sacha Boey'in Rennes ile Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Dijon formasıyla 24 maça çıkan Boey 1 kez fileleri havalandırdı.

Sacha Boey Fransa U20 formasıyla 1 maça çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay