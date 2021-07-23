Sacha Boey kimdir kaç yaşında?
Sacha Boey hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'ın Rennes forması giyen Sacha Boey'i yakın takibe aldığı gelen haberler arasında. Sağ bek mevkiinde oynayan Sacha Boey konusunda yaşanan sıcak gelişmelerin ardından pek çok kişi "Sacha Boey kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sacha Boey kaç yaşında?
Sacha Boey 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Rennes'de başlayan Boey, 2019'da A takım kadrosuna yükseldi. 20 yaşındaki Sacha Boey, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyiyor.
Kamerun asıllı oyuncu 5 Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan Sacha Boey'in Rennes ile Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Dijon formasıyla 24 maça çıkan Boey 1 kez fileleri havalandırdı.
Sacha Boey Fransa U20 formasıyla 1 maça çıktı.