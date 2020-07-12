Saç yağlanması nasıl önlenir?

Saçta en sık görülen problemlerden bir tanesi yağlanmadır. Aslında fizyolojik bir durumdur ve bir hastalık olarak kabul edilmemelidir, ancak saç yağlanması kişileri psikolojik yönden etkileyebilir.

Bu nedenle yağlı saç probleminin önüne geçilmesi için bazı önlemler alınmalıdır.

Saç yağlanması nasıl geçer?

İlk olarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Saç kuru olduğu zaman saç derisi, saçın nemlendirilmesi için daha fazla yağ üretir. Bu nedenle derinin ısınmasına sebep olan saç şekillendiricilerini kullanmayın.

Saç derisini çok fazla kuruttuğu için duş alırken aşırı sıcak su kullanımından kaçının. Sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkayın.

Eğer saçlarınızın yağlanması oldukça fazlaysa ve bu durumdan çok rahatsızsanız öncelikle market şampuanlarını kullanmayı bırakın. Saçınıza uygun, bitkisel şampuan kullanmaya özen gösterin. Şampuanınızı ve saç kreminizi seçerken yağlı saçlar için özel olarak üretildiklerinden emin olun.

Saçlara dokunmak yağlanmayı hızlandırdığı için gün içerisinde saçlarınızla oynamamaya dikkat edin.

Saç taramak, derideki yağın saçlara ulaşmasını hızlandırır. Bu nedenle saçlarınızı sık sık taramayın.

Saç kremini kesinlikle saç diplerine sürmeyin.

Güç içerisinde dahi yağlanan saçlara sahipseniz kuru şampuan kullanmalısınız. Kuru şampuanı saç diplerine sıktıktan sonra 1-2 dakika bekleyin ve geniş dişli bir tarak yardımıyla saçlarınızı tarayın.

Saç şekillendirmek için kullandığınız saç köpüğü, jöle veya saç spreyi gibi ürünleri saç derinizden ve köklerinizden uzan tutun. Eğer bu ürünlerden saçınızı arındırmak istiyorsanız sirkeli sudan faydalanabilirsiniz.

Bunun için; öncelikle saçlarınızı şampuanlayıp durulayın. Ardından 1 ölçek sirkeyle 5 ölçek suyu karıştırarak, bu karışımla saçlarınızı yeniden durulayın.

Duştan çıkınca saçlarınızı havlu ile kurulayın, kurulamak için saç kurutma makinesi kullanmayın. Saçlarınız ıslakken sirke kokusu duyabilirsiniz fakat saçlarınız kuruduğu zaman bu koku gidecektir.