Saç uzatmak sünnet midir?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genellikle saçlarını uzatmıştır.

Erkekler saçlarını uzatarak sevap kazandıran bir ibadet işlemiş olmazlar. Müslüman erkek saçını sünnete uygun uzatır, Peygamberimizin uzattığı gibi uzatırsa sünnete uyduğu için sevap kazanır, saç uzattığı için değil.

Saç erkekte örfî bir konudur. Müslümanlar bir yörede mesela birilerine benzememek için saçlarını uzatmıyorlar, sıfıra vuruyorlarsa bu daha evladır.