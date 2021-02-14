Eğer saçlarınızı bazı nedenlerden dolayı kestirmek zorunda kaldıysanız veya kestirdikten sonra eski saçlarınızı özlediyseniz bazı doğal yöntemler ile saçlarınızın uzamasını hızlandırabilirsiniz. Evde doğal saç uzatma yöntemleri ile eski uzunluktaki saçlarınıza kavuşmak oldukça kolay. Peki saç uzatma yöntemleri nelerdir?

Doğal saç uzatma yöntemleri

Yumurta akı

Yumurta kokuyor diyerek itiraz edebilirsiniz fakat bu yöntem ile saçlarınızı en kısa sürede uzatabilecek ve daha güçle hale getirebileceksiniz. Yumurta akını saçlarınıza masaj yaparak sürün ve streç filmle sararak bir saat bekletin. Sonrasında güzelce yıkayarak durulayın.

Yağ

Aktarlarda satılan bazı yağları saçlarınıza uygulayarak daha güçlü bir saç elde edebilirsiniz. Mesela argan yağı, doğal zeytin yağı, lavanta yağı ve palmiye yağı gibi yağlar saçlarınıza iyi gelecektir.

Aloe Vera

Cilde olan olumlu etkileriyle bilinen Aloe Vera bitkisinin saçlara da faydası olduğu bilinmektedir. Yarım tatlı kaşığı bal, 1 kaşık limon ve bir çay bardağı aloe verayı saçlarınıza uygulayın ve yarım saat beklettikten sonra durulayın. Düzenli olarak uygularsanız saçlarınızdaki farkı görebilirsiniz.

Elma Sirkesi

Özellikle doğal, katkısız elma sirkesi olması gerekir. Duş alırken saçlarınızı durulama esnasında bir kaptaki suya az miktarda doğal elma sirkesini ekleyin ve o suyla saçlarınızı durulayın. Doğal saç uzatma yöntemleri arasında en etkili olanlardan biri de budur.