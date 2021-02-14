Saç uzatma yöntemleri nelerdir? Doğal saç uzatma yöntemleri
Saçlar, görünüm olarak büyük bir etkiye sahiptir. O yüzden saçlara bakım yapmak bir çok insanın öncelikleri arasında yer alıyor. Bazı kimseler de saçlarını istemeden kestirdiği için veya sonradan kestirdiğine pişman olduğu zaman saçlarının tekrardan eski uzunluğuna kavuşması için doğal yöntemler araştırıyorlar. Peki saç uzatma yöntemleri nelerdir? İşte doğal saç uzatma yöntemleri…
Eğer saçlarınızı bazı nedenlerden dolayı kestirmek zorunda kaldıysanız veya kestirdikten sonra eski saçlarınızı özlediyseniz bazı doğal yöntemler ile saçlarınızın uzamasını hızlandırabilirsiniz. Evde doğal saç uzatma yöntemleri ile eski uzunluktaki saçlarınıza kavuşmak oldukça kolay. Peki saç uzatma yöntemleri nelerdir?
Doğal saç uzatma yöntemleri
- Yumurta akı
Yumurta kokuyor diyerek itiraz edebilirsiniz fakat bu yöntem ile saçlarınızı en kısa sürede uzatabilecek ve daha güçle hale getirebileceksiniz. Yumurta akını saçlarınıza masaj yaparak sürün ve streç filmle sararak bir saat bekletin. Sonrasında güzelce yıkayarak durulayın.
- Yağ
Aktarlarda satılan bazı yağları saçlarınıza uygulayarak daha güçlü bir saç elde edebilirsiniz. Mesela argan yağı, doğal zeytin yağı, lavanta yağı ve palmiye yağı gibi yağlar saçlarınıza iyi gelecektir.
- Aloe Vera
Cilde olan olumlu etkileriyle bilinen Aloe Vera bitkisinin saçlara da faydası olduğu bilinmektedir. Yarım tatlı kaşığı bal, 1 kaşık limon ve bir çay bardağı aloe verayı saçlarınıza uygulayın ve yarım saat beklettikten sonra durulayın. Düzenli olarak uygularsanız saçlarınızdaki farkı görebilirsiniz.
- Elma Sirkesi
Özellikle doğal, katkısız elma sirkesi olması gerekir. Duş alırken saçlarınızı durulama esnasında bir kaptaki suya az miktarda doğal elma sirkesini ekleyin ve o suyla saçlarınızı durulayın. Doğal saç uzatma yöntemleri arasında en etkili olanlardan biri de budur.