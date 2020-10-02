Saç tozunda devrim! Luis Bien Saç Dolgulaştırıcı Tozla tanışın

%94 müşteri memnuniyeti oranını yılın en iyi müşteri deneyimi ödülü, yılın değer katan marka ödülü, yılın en iyi ürünü gibi ödüllerle taçlandıran marka, seyrek ve dökülen saç problemlerine çare oluyor. Eğer seyrek ve güçsüz saçlara sahipseniz hemen Luis Bien saç dolgunlaştırıcı tozuyla tanışın. Sadece saniyeler içerisinde güçlü ve dolgun saçlara sahip olun.

Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız, saçlarınız seyrek ve cansız ise saç tozu tam size göre. Saç tozu formülünde bulunan keratin lifleri saç tellerine ve saç derisine tutunur. Bu sayede saç tellerini kalınlaştırır. Saç diplerinde ve saçsız bölgelerde saç görünümü oluşturur. Saç dökülmesini tamamen kamufle eder. Fiber yapısı sayesinde doğal bir görünüm yaratır.

Tüm Gün Bozulmaz, Akmaz, Dağılmaz

Tere, yağmura ve suya dayanıklı olan saç tozu gün boyu bozulmadan saçınızda kalır. Suda akmayan toz sayesinde denize ve havuza girerken bile saçlarınızın dolgun görünümünü koruyabilirsiniz. Gün içerisinde sürekli yenilemenize ve tazelemenize gerek yoktur. Dökülme ve bulaşma yapmayan saç tozu ve spreyini gün boyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece 30 saniyede uygulayıp, gün boyu dolgun saçlarınızla göz kamaştırın.

Göz alıcı saçlara kavuşmak için saç tozunu kuru ve temiz saçınıza serpin. Bölgesel veya tüm saçınıza uygulayabilirsiniz. Saç tozunu serptikten sonra tarak yardımıyla ürünün tüm saçınıza nüfuz etmesini sağlayın. Dilerseniz sabitleyici ürünlerle saçınıza şekil verebilirsiniz. Sadece saniyeler içerisinde dolgun saçlarınızla güne hazırsınız.