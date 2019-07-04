Saç temizliğinde dikkat edilmesi gereken 4 nokta

Özellikle yaz aylarında oldukça sık duşa giriyoruz. Peki bu saçlarımızı nasıl etkiliyor? Saçların bakımı için aslında ekstra bir özen gerekiyor.

1 - Fırçalamak

Saçlarınızı her gün fırçalamak ya da taramak, kan dolaşımı için, oldukça öenmli. Bu olay saçlarınızın uzamasına sebep olacağı gibi, duş öncesi yapıldığında, doğru ve iyi temizlenmesini sağlayacaktır.

2 - Duş sıklığı

Ard arda alınan duşlar saçı temizlemek yerine, daha sık yağlanmasını sağlar. Saçlarınız bu tempoya ayak uyduracağı için, kuru sandığı saçlara yağ gönderimi yapacak ve saçlarınızın yağ dengesi artacaktır. Bu sebeple, çok sık duş almak saç dipleri için yararlı değildir.

3 - Şampuan

Saçları bolca şampuanlamak doğru değildir. Kullandığınız şampuanın miktarını, saç boyunuza göre ayarlanmalı ve yeteri kadar dökmelisiniz.

Özellikle de saçınıza bakım yaptıktan sonra, o bakımdan arınmak için bolca şampuan kullanıyorsanız, yaptığınız bakım bir saç telinizi kurtarırken, şampuan 3 telinizi sizden alacaktır.

Şampuanın fazla kullanılması saç boyu ve saç derisinde hasara sebebiyet verebileceğinden, az kullanılması öneriliyor.

4 - Durulama

Saçlarınızı bol su ile durulamalısınız. Şampuanlama işleminin 2 katı süreyi durulamaya ayırmalısınız. Özellikle de saç aralarına, parmaklarınızla masaj yaparak köpükleri gidermelisiniz. Durulama suyunuzun içerisine doğal sirke koyduğunuzda, parlak ve canlı saçlara sahip olabilirsiniz.