Saç şekillendirici spreyinizi kendiniz yapabilirsiniz

EV YAPIMI SAÇ SPREYİ

MALZEMELER

1 adet sprey şişesi

1 limon (kuru saçlar için yarım portakal)

2 bardak su

5 damla lavanta yağı

YAPILIŞI

Öncelikle limonu ya da portakalı dilim dilim doğrayın. Arkasından küçük bir tencereye 2 su bardağı su koyun, üzerine de doğradığınız limonları (ya da portakalları) ekleyin. Kaynadıktan sonra orta ateşte su, hacmini yarısını kaybedene kadar kaynatmaya devam edin.

Ocaktan alıp içine lavanta yağını ekleyin. Bir süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzün. Biraz soğuduktan sonra karışımı sprey şişesine boşlatın.

KULLANIMI

Kullanmadan önce sprey şişesini iyice çalkalayın.

Spreyi uygulamak istediğiniz bölgeye en az 30 cm uzaktan sıkın.

Eğer yapış yapış bir hissiyat yaratıyorsa biraz daha su ekleyerek karışımı seyreltebilirsiniz.

Bu tür ev yapımı ürünleri kullanmadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde alerji testi yapmayı ihmal etmeyin.

Test sonucu herhangi bir kızarıklık, yanma, kaşıntı ile karşılaşırsanız ürünü kullanmayın.