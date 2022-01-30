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Kadın - Aile Saç kavurma tava tarifi nasıl yapılır? Tavada saç kavurma tarifi
Kadın - Aile

Saç kavurma tava tarifi nasıl yapılır? Tavada saç kavurma tarifi

Yumuşacık kurumadan pişmiş sac kavurma nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:19:00 - 2022-01-30 16:32:07
Saç kavurma tava tarifi nasıl yapılır? Tavada saç kavurma tarifi

Eğer sac tavanız yoksa üzülmeyin. Tava veya ince tabanlı bir tavada da sac keyfi yaşayabilir ve misafirlerinize yaptığınız bu yemeği ziyafete dönüştürebilirsiniz. 

Saç kavurma tava tarifi

Malzemeler

  • 600 gr sotelik et
  • 2 adet büyük kuru soğan
  • 4-5 adet biber
  • 5-6 adet domates
  • Tereyağı
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Pul biber
  • Kekik

Tavada Saç Kavurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Eti yıkayıp teflon tavaya alıyoruz kendi suyunda pişiriyoruz. Zor pişen bir et ise ara ara sıcak su katıp yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Yağları katıp ince ince kıydığımız soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Doğradığımız biberleri de katıp biraz daha soteliyoruz. En son kabuklarını soyup doğradığımız domatesleri ve baharatlarını da katıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyetler olsun. 

 

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