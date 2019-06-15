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Saç ekiminde operasyon aşamalarına dikkat

Saç Ekimi Uzmanı Engin Sönmez, saç ekiminden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:07
Saç ekiminde operasyon aşamalarına dikkat

Saç Ekimi Uzmanı Engin Sönmez, saç ekiminden sonra dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyardı.


Gece uyurken ekim yapılan saç köklerinin yatağın başına, yorgana ya da yastığa değmemesi ve zarar görmemesi gerektiğini anlatan Sönmez, “Bunun için sert ve küçük bir yastık kullanmanız önerilir. Sırtüstü şekilde, alım yapılan ense bölgesi üzerine yatabilirsiniz. Yüzükoyun yatmanız, ekim alanının yastık veya yatakla temas edebilme riskini arttırdığı için iki hafta boyunca önerilmemekte” diye konuştu.


Ayrıca 2 hafta boyunca gömlek, hırka, fermuarlı kazaklar gibi önü açık giysilerin giyilmesi tercih edilmesini öneren Engin Sönmez, “Kafa bölgesinden ekim alanına zarar vermemesi için t-shirt, boğazlı kazak, atlet gibi dar giysiler geçirilmemelidir. Yani 2 hafta ekim yapılan alana temas olmamalı, muhtemel her temas, ekilen saç köküne zarar verebilir ve o saç kökünü kaybedebiliriz. İki hafta boyunca spor aktiviteleri, hamam, sauna, yüzme, solaryum ve her türlü kuaförlük hizmetleri yasaktır. Saç köklerine zarar verebilir, enfeksiyon riskini artırabilir” diye konuştu.


Saç Ekimi Uzmanı Engin Sönmez, yıkama işlemlerinden sonra saç ekim alanında kesinlikle havlu kullanmamalı ve saç kurutma makinesi ile kurutulması gerektiğini belirterek, “Saç ekimi operasyonundan sonra ekim bölgesinde ve donör alandaki (ense) saçlar altı ay süreyle makas kullanarak kısalttırınız. Saç ekimi operasyonu sonrasında saçlar çok kısa kullanılmak istenirse en az altıncı ayında ustura yapılabilir.


Saç ekimi operasyonu sonrasında saçlara boya uygulanmak istenirse en az altı ay geçmiş olması gerekir. Saç operasyonundan sonra yara kabukları dökülene kadar saç yıkamalarına dikkat etmek gerekir. Yıkama esnasında şampuan saçın her bölgesine eşit miktarda yayılır ve bastırmadan hafif dokunuşlarla saç derisine masaj yapılarak uygulanır.


Ekim sonrası 15 gün içerisinde alkol ve sigara almayınız. Ameliyat sonrasında ensede hafif bir kanama görülebilir, endişe etmeyiniz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:07
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