Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde doğal görünüme dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Saç ekimi konusunda iki yöntemin teknik günümüzde ön plana çıktığını anlatan Saç Ekimi Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, "Bir tanesi FUE tekniği dediğimiz yöntem, diğeri ise FUT tekniği adıverilen klasik yöntemdir. Bu iki yöntemde de saç ekiminin başarı oranı çok yüksektir. Fakat başarılı bir saç ekimi operasyonu yapılması için saçların doğal görünümde olması ve saç çizgisinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Saç çizgisi yanlış belirlendiği takdirde saçlar doğal bir görünüme kavuşmayacaktır. Bu nedenle saç çizgisinin belirlenmesinde uzman doktorun önemi çok büyüktür. Birçok farklı etkene göre değişebilen saç çizgisi belirlemede doktorla hasta ortak hareket etmektedir. Fakat saç çizgisi kişinin kafa yapısına uygun olarak belirlenmelidir. Çok aykırı saç çizgileri isteseniz dahi, uzman doktorunuz buna müsaade etmeyebilir. Bu da ileri görüşlü ve estetik bakışı kuvvetli doktora güvenmeniz gerektiği anlamına gelir. Çünkü uzun sürelerdir saç ekimi yapan ve işinde uzman olan doktorun dedikleri sizler için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Saç ekimi operasyonları ülkemizde genel olarak belirli bir miktar üzerinden yapıldığını ifade eden Saç Ekimi Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, "Birkaç farklılık haricinde greft başında bir lira civarında fiyatlandırması bulunmaktadır. Fakat bu miktar kliniğe, doktorun uzmanlığına ve tecrübesine göre artabilmektedir. Yalnız greft başı bir liradan aşağı fiyatlar bulmak pek fazla mümkün değildir. Başarılı bir saç ekimi için fiyat önemli olarak görülmese de, kaliteli bir hizmet almak için gereken fiyatı ödemeniz gerekmektedir. Operasyon sonrasında hayatınızın değişeceğini ve farklı bir görünüme kavuşacağınız düşünüldüğünde, psikolojik olarak etkileri göz önüne alındığında fiyatın pek de önemli olduğunu söyleyemeyiz. Fiyattan daha çok başarılı bir saç ekimi ve doğal bir görünüm elde etmek birincil önem verilmesi gereken noktaların başında gelmektedir. İyi geçen bir operasyondan sonra kişi saç ekimi sonrası süreçte dikkatli olursa saç ekiminde oldukça başarılı sonuçlar almak her zaman mümkündür. Ekilen saçlar ense bölgesinin özelliklerini taşıyacağı için ömür boyu dökülmez" diye konuştu.