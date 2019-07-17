0553 313 94 23

Saç ekiminde doğal görünüme dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde doğal görünüme dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:59
Saç ekiminde doğal görünüme dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde doğal görünüme dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Saç ekimi konusunda iki yöntemin teknik günümüzde ön plana çıktığını anlatan Saç Ekimi Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, "Bir tanesi FUE tekniği dediğimiz yöntem, diğeri ise FUT tekniği adıverilen klasik yöntemdir. Bu iki yöntemde de saç ekiminin başarı oranı çok yüksektir. Fakat başarılı bir saç ekimi operasyonu yapılması için saçların doğal görünümde olması ve saç çizgisinin çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Saç çizgisi yanlış belirlendiği takdirde saçlar doğal bir görünüme kavuşmayacaktır. Bu nedenle saç çizgisinin belirlenmesinde uzman doktorun önemi çok büyüktür. Birçok farklı etkene göre değişebilen saç çizgisi belirlemede doktorla hasta ortak hareket etmektedir. Fakat saç çizgisi kişinin kafa yapısına uygun olarak belirlenmelidir. Çok aykırı saç çizgileri isteseniz dahi, uzman doktorunuz buna müsaade etmeyebilir. Bu da ileri görüşlü ve estetik bakışı kuvvetli doktora güvenmeniz gerektiği anlamına gelir. Çünkü uzun sürelerdir saç ekimi yapan ve işinde uzman olan doktorun dedikleri sizler için büyük önem taşımaktadır" dedi.


Saç ekimi operasyonları ülkemizde genel olarak belirli bir miktar üzerinden yapıldığını ifade eden Saç Ekimi Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, "Birkaç farklılık haricinde greft başında bir lira civarında fiyatlandırması bulunmaktadır. Fakat bu miktar kliniğe, doktorun uzmanlığına ve tecrübesine göre artabilmektedir. Yalnız greft başı bir liradan aşağı fiyatlar bulmak pek fazla mümkün değildir. Başarılı bir saç ekimi için fiyat önemli olarak görülmese de, kaliteli bir hizmet almak için gereken fiyatı ödemeniz gerekmektedir. Operasyon sonrasında hayatınızın değişeceğini ve farklı bir görünüme kavuşacağınız düşünüldüğünde, psikolojik olarak etkileri göz önüne alındığında fiyatın pek de önemli olduğunu söyleyemeyiz. Fiyattan daha çok başarılı bir saç ekimi ve doğal bir görünüm elde etmek birincil önem verilmesi gereken noktaların başında gelmektedir. İyi geçen bir operasyondan sonra kişi saç ekimi sonrası süreçte dikkatli olursa saç ekiminde oldukça başarılı sonuçlar almak her zaman mümkündür. Ekilen saçlar ense bölgesinin özelliklerini taşıyacağı için ömür boyu dökülmez" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlük su tüketimine dikkat
    1. Günlük su tüketimine dikkat
    2. 80 yıldır makine kullanmadan ayakkabı..
    3. 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası
    4. S-400 teslimatında 13. uçak Mürted..
    5. Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı
    6. Van’da 34 bin 400 paket kaçak sigara..
    7. Nevşehir’de otobüs ücretleri 25 kuruş..
    8. İsveç’te uçuş yemeklerinde fare..
    9. Uyurgezerlik problemine dikkat
    10. (Özel) Şişli’de minibüs şoförü..
    11. Kamu Denetçiliği Kurumundan şehit..
    12. (Özel) Kadıköy’de tırnakçı kadının,..
    13. Abdulhamid Han Bulvarı’na 8 bin fidan..
    14. 1 günde 97 araç 10’ar dakika arayla..
    15. Eray ve Artem’den kötü haber
    16. Borsa, güne yükselişle başladı
    17. TİM Halı Sektör Kurulu Gaziantep’te..
    18. Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi..
    19. Saç ekiminde doğal görünüme dikkat
    20. Beylikdüzü’nde klasik müzik rüzgarı..
    21. ‘Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz’..
    22. Bremen Mızıkacıları oyunu büyük beğeni..
    23. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    24. Uluslararası Van Turizm ve Seyahat..
    25. Yangından yaralı kurtulan kartal..
    26. (Özel) Laz fıkrası gibi...Su..
    27. Meksika'da üç askeri polis çocuk..
    28. Perinçek'ten dikkat çeken Babacan yorumu
    29. (Özel) FSM Köprüsü’nde bakım ve onarım..
    30. Endopeel ile kırışıklıklara elveda..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?