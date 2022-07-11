Saç dökülmesini önleyin! Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkaran tonik tarifi

Saç dökülmesi kadın ya da erkek fark etmeksizin her insanın yaşadığı bir sağlık problemidir. Saç dökülmesine karşı birçok şampuan ve kimyasal kullanımına karşın doğal çözümler de bulunuyor.

Stres, hormonal değişiklik, uykusuzluk ve sağlıksız beslenme gibi birçok faktörün sebep olduğu saç dökülmesi özgüven eksikliği ve mutsuzluğa sebep oluyor. Saç dökülmesi için birçok kimyasal ve klinik çözümün yani sıra doğal kürler de bulunuyor.

Stres hormonal bir dengesizliğe ve bunun sonucunda da aşırı saç dökülmesine neden olabilir. Ancak saç dökülmesini hızlandıran tiroid bozukluğu, otoimmün hastalıklar, polikistik over sendromu, demir eksikliği, anemi ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da saç dökülmesi riskini artırabilmektedir.

Evde 5 dakikada saç dökülmesine karşı bir kür hazırlayabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURAN SAĞLIKLI KÜR

Malzemeler;

-Zeytin yağı

-Bal

-Tarçın

Hazırlanışı:

1 çorba kaşığı bal ve 1 çay kaşığı tarçını, sıcak zeytinyağına ilave edin ve iyice karıştırın. Soğuduktan sonra saç köklerine bu doğal karışım ile masaj yapın ve 15 dakika bekletin. Bu karışımı birkaç gün kullandıktan sonra, saçlarınızın dökülmesi yavaşlayacak ve saç kökleriniz yeniden oluşmaya başlayacak. Bu doğal çözümü kullananlar, sonuçlarını genellikle birkaç gün içinde fark ettiklerini ve bu karışımı ile kellikten kurtulduklarını belirtiyorlar.

Saç dökülmesine karşı, dökülmeyi durduran ve yeni saçlar çıkaran tonik nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyalım. Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edelim, ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım. 10 dakika demlenmesi için bırakalım ve sonrasında süzelim. Eğer bir sprey şişeniz varsa hazırladığınız toniği kullanmakta büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl Kullanıyoruz?

Saç dökülmesine karşı hazırladığımız toniği, saç diplerimize uygulayıp masaj yapıyoruz. Sonrasında saçlarınızı istediğiniz gibi fönleyip dışarı çıkabilirsiniz. Yağ içermediği için durulamaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk hafta günlük kullanım yapın, saç dökülmenizdeki azalmayı farkedeceksiniz. Sonraki haftalarda 2 günde 1 kullanabilirsiniz. Belli bir kullanım sonrası saç dökülmenizin durduğunu ve yeni saç oluşumlarının başladığını göreceksiniz.

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