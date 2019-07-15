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Saç dökülmesine son veren bitki

Bahar ayları geldi ve birçoğumuzun saçları olduğundan fazla dökülmeye başladı. Yazın güneş ışınları ve havuz, deniz suyu gibi saçlarımızın yağ dengesini bozan etkenler sebebiyle saçlarımız dökülüyor. Peki saçlarımızın dökülmesini engellemek için neler yapmalıyız? Evimizde tamamen doğal yöntemlerle hazırlayabileceğiniz bu kür sayesinde saç dökülmelerine son verebilirsiniz.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
Saç dökülmesine son veren bitki

Saç dökülmesine karşı lavanta kürü faydalı olduğu kadar hazırlanışı ve sürecide çok önemlidir. Lavanta kürü saç dökülmesi haricinde sedef ve derideki lekelerine karşıda önemli bir yardımcı ve destekleyici özelliği vardır. Peki bu kürü nasıl hazırlamalısınız? İşte yanıtı;

Lavanta Kürü Malzemeleri:

  • 1 tutam (5 gram) lavanta
  • 750 ml su

Lavanta Kürünün Hazırlanışı:

Kaynamakta olan 750 ml suya 1 tutam lavantayı ekleyip karıştırınız. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynatınız. 5 Dakika sonrasında altını kapatıp ılımasını bekleyiniz.

Eğer saçınız kirli ise lavanta kürünü uygulamadan önce saçlarınızı yeşil sabun veya şampuanla yıkayıp temizleyiniz. Ardından ılık olan lavanta suyunu saçınıza uygulayınız. Yarım saat lavanta kürünü saçınızda bekletiniz ve ardından sadece su ile durulayınız.

Eğer saçınız temiz ise direkt olarak lavanta suyunu saçınıza uygulayınız ve yarım saat bekletiniz. Ardından su ile durulayınız.

Mevsimsel olarak veya hormonal olarak oluşan saç dökülmeniz durana kadar bu kürü haftada 1-2 kez uygulayınız.

Günde 80-100 adet saç telinin dökülmesi gayet normaldir fakat özellikle bahar aylarına girerken daha fazla dökülmeler meydana geliyor. Eğer dökülen saçların yerine yenileri çıkıyorsa çok fazla problem olmasa da saç deriniz görünmeye başladıysa problem oluşturmaktadır.

Evde kolaylıkla yapacağınız bu kür sayesinde gür saçlarınızı koruyabilir ve saçlarınızın daha canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
  1. Lavanta Kürü
  2. lavanta
  3. saç dökülmesi çözüm
  4. sedef hastalığı
  5. derideki lekeler

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