Saç dökülmesine ne iyi gelir? Evde çözüm: Erkeklerde, kadınlarda saç dökülmesine iyi gelen yağlar, maske tarifleri

Saç dökülmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, genetik faktörler, demir eksikliği, hormon problemleri, deri sorunları, vitamin-mineral eksiklikleri ve yanlış beslenme olarak sayabiliriz bunları.

Eğer siz de normalden fazla saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız, saçlarınızda azalma, güçsüzlük, cansızlık hissediyorsanız önce doktorunuza nedenini öğrenmek için danışmalısınız.

Diğer yandan saç dökülmesi çaresiz bir problem değil. Besinlerden faydalanarak saç dökülmesinin önüne geçmek ve azaltmak mümkün.

Gelin, saç dökülmesi neden olur, erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir? İşte çözüm önerileri

Saç dökülmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, genetik faktörler, demir eksikliği, hormon problemleri, deri sorunları, vitamin-mineral eksiklikleri ve yetersiz beslenme saç dökülmesinin en yaygın nedenlerindendir.

Saç dökülmesi neden olur?

Demir eksikliği ve anemi saç dökülmelerinin en büyük sebeplerinden biri. Demir içeren besinlerin daha sık tüketilmesiyle bu sorunun önüne geçilebiliyor.

Stres diğer bir sebep. Uzun süre stres altında kaldıysanız, bir travma geçirdiyseniz 3-6 ay gibi bir süre sonra saçlarınızın hızla döküldüğünü fark edebilirsiniz.

Genetik faktörler de etkili. İster erkek ister kadın olun ailenizde saç dökülmesine bir yatkınlık varsa sizde de görülme olasılığı oldukça yüksek.

Protein eksikliği sebebiyle de saçlarınız dökülüyor olabilir. Yeteri kadar protein almadığınızda vücut bu eksikliği gidermek için saçın büyümesini durdurabilir.

Tiroid bezi yeterince çalışmıyor ve yeterince hormon pompalamıyorsa bu da saç dökülmesi gibi sorunlara yol açabilir.

B vitamini eksikliği ya da aşırı A vitamini alımı da saç dökülmesini tetikleyebilir.

Saç dökülmesi problemi hem kadınlar hem de erkekler için can sıkıcıdır. Zayıf ve dökülen saçlar her zaman ciddi bir sağlık probleminin habercisi olmasa da estetik görünümün yanı sıra psikolojiyi etkileyerek mutsuz hissetmemize neden olabilir. Saç dökülmesi oldukça yaygındır. Saç dökülmesini yavaşlatmak gerçekten mümkün.

İster genetik olsun, ister metabolik bazı sorunlar nedeniyle olsun, doğru bir bakım ve gerektiğinde tedavi ile saç dökülmesini azaltmak mümkündür.

ÖNCE NEDENLERİ ORTADAN KALDIRIN

Saç dökülmesine karşı birçok doğal çözüm var bunlara geçmeden önce saç dökülmesine neden olan sorunları ortadan kaldırmak önemlidir.

Örneğin, demir eksikliğine bağlı saç dökülmesi yaşıyorsanız, muhteşem şampuanlar ya da harika doğal kürler işinize pek yaramaz. Öncelikle demir eksikliğinin giderilmesi gerekir.

Bu nedenle uzun süredir saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız altında yatan metabolik bir sorun olup olmadığından emin olmalısınız. Aynı şekilde hormonal sorunlar ya da stres gibi etkenlerin saçlarınız üzerinde etkisi olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Genetik kaynaklı dökülmeler, genellikle saçların genel olarak çok seyrek olma ve kafanın tüm bölgelerinde eşit olarak dökülmesine neden olan kadın tipi dökülmeler ve ön ve tepe bölgesinde açılmalarla başlayan erkek tipi dökülmeleri durdurmak oldukça zordur ve uzun süreli düzenli tedaviler gerektirebilir.

Bununla birlikte saçlarınızdaki dökülmeleri azaltmak için yapabileceğiniz birçok şey var.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saç telleri, köklerindeki foliküllerdeki kılcal damarlar aracılığıyla beslenir. Bu nedenle saç dökülmesi için en önemli şeylerden biri beslenmedir.

Badem yağı

Lavanta.

Karanfil.

Hindistan cevizi yağı

Kına.

Argan yağı

Soğan.

Çam terebentin yağı

Uzmanlar, saç dökülmesini durduran besinleri sık sık tüketmenin, dökülmeyi durdurduğunu ve yeni saç oluşumunu desteklediğini ortaya çıkardı.

Saç dökülmesini durduruyor! Bu besin saçları gürleştiriyor baştan sona yeniliyor

BESLENME VE VİTAMİNLER

Saç dökülmesine iyi gelen besinlerle başlayın;

Ciğer, Ispanak, pazı, roka ve diğer yeşil yapraklı sebzeler demir depolarınızı artırır.

Ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler içeriğindeki faydalı yağ asitleri ve E vitamini sayesinde saç köklerinin beslenmesine destek olur.

Çinko seviyeleri de saç dökülmesi üzerinde etkilidir bunun için deniz ürünleri ve balık tüketimine özen gösterin.

Saç derisini korumak için A vitamini kaynağı havuç tüketiminizi arttırabilirsiniz.

Folik asit ihtiyacınız için avokado, karaciğer, brokoli, mısır, kırmızı et, yumurta tüketebilirsiniz.

DOĞAL YAĞLAR VE ETKİLERİ

Saç köklerini harekete geçirerek saç dökülmesine iyi gelen yağların düzenli kullanılması da önemlidir.

Sarımsak yağı, zengin içeriği sayesinde saçlarda oluşan kepeği engellemeye, saç derisindeki kuruma ve kaşıntı gibi sorunları çözmeye ve saçı gürleştirmeye yarıyor.

Çörek otu yağı, yapısında çinko, demir, kalsiyum, selenyum ve magnezyum gibi mineralleri; A, C, B1 ve B6 gibi son derece önemli vitaminleri içeriyor.

Biberiye yağı, A, C, B6, B9 ve B1 vitaminlerini yüksek miktarda içeren biberiye yağı şüphesiz saça iyi gelen yağlar arasında. Özellikle cinsiyete bağlı saç dökülmelerine bire bir olan biberiye yağı saç diplerindeki kaşıntıları da alıyor.

Hint yağı, kendine özgü içeriğiyle adeta doğal bir nemlendiricidir. Bu yüzden hem günlük hayatta cildi nemlendirmek için hem de işlemler yüzünden yıpranmış, kurumuş, kısacası nem dengesini kaybetmiş saçlar için rahatlıkla kullanılabilir.

Isırgan tohumu yağı, mineralleri sayesinde saçı besler ve dolgunlaştırır. Anti-aging etkisi de gösteren yağ saç köklerini canlandırır, saç ömrünü uzatır ve yeni saç oluşumunu destekler.

Deniz yosunu : Yapılan çalışmalarda deniz yosununun orta seviyeli saç dökülmesi yaşayan kişilerde saç çıkmasını desteklediği ve saç dökülmesini durdurduğu belirtilmektedir.

Saç dökülmesine iyi gelen besinleri sıraladık; bir de saç dökülmesini hızla azaltacak bir doğal karışım tarifi verelim...

Dökülen saçlara doğal maske tarifleri

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sarımsak suyu

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı Hint yağı

Nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır?

3-4 diş sarımsağı rendeleyin ve suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz 2 yemek kaşığı kadar sarımsak suyuna yoğurt, Hint yağı ve balı da ekleyip karıştırın. Bu karışımı saç diplerinden başlayarak uçlara doğru homojen bir şekilde yayın. 30 dakika bekletin. Ardından saçınızı yıkayın, şampuanlayın ve ılık suyla durulayın.

Tarif 2.

1 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı limon suyu ve 2 çorba kaşığı zeytinyağına 1 adet çırpılmış yumurtaya ekleyin ve karıştırın. Yapılan karışımı temiz saçlarınıza ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. 20 dakika boyunca bu maskeyi bekletin ve soğuk suyla durulayın.