Saç dökülmesine iyi gelen 10 mükemmel yöntem

Saçlarınızda oluşan kepeklerden bir türlü kurtulamıyor ve bu durum canınızı sıkıyorsa artık üzülmeye son! Saç derisinde oluşan kepeklenme ve saç dökülmeleriyle başı dertte olanlara şifa gibi gelecek muhteşem bir önerilerle karşınızdayız.

Saç Dökülmesine İyi Gelen 10 Mükemmel Yöntem

Saç dökülmesi için birçok farklı ve etkili tedavi mevcut. Gerçek olmayacak kadar iyi mi? Kelliğin nedenleri, türleri ve tedavi kürleri için okumaya devam edin.

Saç dökülmesi neden olur?

Erkek veya kadın için saç dökülmesi söz konusu olduğunda genetik ve hormonların rolü büyüktür. Genelde kellik veya saç dökülmesi yaşayanlarda şunlar görülür:

Yaşlılık

Hormonal dengesizlik

Yaralanma veya yanıklar

Saçkıran gibi kafa derisi enfeksiyonları

Demir eksikliği

Diyette yetersiz protein içeriği

Genetik kellik

Saç dökülmesine neden olan tıbbi durumlar veya hastalıklar

Kemoterapide kullanılan ilaçlar

Saç dökülmesi çeşitleri:

Kişinin belirtilerine, yaşına ve cinsiyetine göre saç dökülmesi türlere ayrılır:

Erkeklerde saç dökülmesi: Bu durum kafada küçük bir kel noktayla da başlayabilir, küçük bir kel çizgiyle de başlayabilir.

Kadınlarda saç dökülmesi: Kadınlarda nadiren görülen bu durum, genetik olarak bazı kadınlar da tam bir kelliğe de yol açabilir.

Saçkıran: Saç dökülmesine neden olur ve kel noktalar oluşturur. Bu durum ilerleyip tam bir kelliğe de yol açabilir.

Yara saçkıran: Yara saçkıran yaralanma, yanıklar, radyasyon ve ya hastalıklar( cilt enfeksiyonları gibi) nedeniyle oluştuğunda durum saçkıran ya da yara izi olarak adlandırılır.

Toksik saçkıran: Genelde geçicidir. Bu durum ağır hastalıklar, yüksek ateş ve ya bazı ilaçlar dolayısıyla olur.

Bunlar acı çekebileceğin bazı saç dökülmesi türleriydi. Kendi kelliğini tanımla ve aşağıda senin için derlediğimiz bazı tedavi kürlerinden uygun olanı kendin için uygula.

Saç Dökülmesine İyi Gelen Etkili Kürler

En etkili yağ kürleri

Hint yağı

Malzemeler

2-3 yemek kaşığı Hint yağı

Nasıl yapılır?

Yağı çok az ısıtın ve kafa derinize uygulayın

Bir gece bekleyip temizleyin.

Uygulaman gereken süre:

Haftada 3-4 kez uygulayın.

Hint yağı ile yapılan masaj saç derisindeki kan dolaşımını arttırır ve saç köklerini harekete geçirir. Saç derisini sağlıklı yağlarla besler ve kıl oluşumunu engelleyecek kepeği önler.

Hindistan cevizi yağı

Malzemeler

2-3 yemek kaşığı işlenmemiş Hindistancevizi yağı.

Nasıl yapılır?

Yağı birkaç saniye ısıtın ve kafa derinize uygulayın.

4-5 saat sonra temizleyin. İsterseniz bir gece de kalabilir.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki ve ya üç kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Hindistancevizi yağı, saç derisini gençleştirir ve nemlendirir. Ayrıca E vitamini içerir. Bu, saç foliküllerini güçlendirir ve saçların uzamasına yardımcı olur. Hindistancevizi yağı saç derisini ve tellerini yıpranmalara karşı koruyan antioksidanlar mevcuttur.

Nane yağı

Malzemeler

3-5 damla nane yağı

1 bardak su

Sıcak havlu

Nasıl yapılır?

Nane yapını su ile seyreltin ve kafa derinize uygulayın.

Sıcak havlu ile kafanızı kapatıp 20-30 dakika kadar bekleyin

Şampuanla yıkayarak temizleyin.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Nane yağı anti-alerjik, anti-enflamatuar (antibiyotik etki), antioksidan ve anti bakteriyel etkiye sahiptir. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, nane yağının sadece birkaç hafta içinde tüylerin büyümesine ve kalınlaşmasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Kabak çekirdeği yağı

Malzemeler

1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı

1yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Yağları karıştırın ve kafa derinize uygulayın.

Bir gece bırakın ve temizleyin.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Kabak çekirdeği yağı test edilmiş, erkek tipi saç dökülmesi ve saçkıran tedavisinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Saçkıranı tersine çevirmede etkili ve E vitamini açısından zengindir.

Siddha’nın özel yağ karışımı

Malzemeler

100ml işlenmemiş Hindistan cevizi yağı

4-5 kafur tablet

Nasıl yapılır?

Kafur tabletleri ezin ve yağ ile karıştırın. Bunu hava geçirmez bir kaba koyun.

Yatmadan önce kafa derinize uygulayın.

Uygulaman gereken süre:

Sonuçları görmek için her gece ve ya iki gecede bir uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Hindistancevizi yağının saç büyümesi için faydalarını zaten biliyoruz. Kafur kafatasındaki kan damarlarını ve sinirleri hassaslaştırır, böylelikle kan dolaşımını artırır ve saç çıkmasını teşvik eder.

Taramira yağı

Malzemeler

2-3 yemek kaşığı taramira yağı

Nasıl yapılır?

Yağı kafa derinize masaj yaparak uygulayın.

2-3 saat bekleyin ve kafanızı yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Roka tohumlarından çıkarılan taramira yağı, Hintçe ‘de yaygın olarak jamba yağı olarak bilinir. Bol miktarda yağ asidi, anti-inflamatuar (antibiyotik) ve antifungal ( bazı mantar hastalıklarında etkili ilaç) içerir.

Zeytinyağı

Malzemeler

İşlenmemiş zeytinyağı

Nasıl yapılır?

Yağı birkaç saniye ısıtın ve kafa derinize uygulayın.

Kafa derinize 4-5 saniye masaj yapın.

Sabah saçlarınızı yıkayın. Eğer vaktiniz yoksa en azından birkaç saat bekletin.

Uygulaman gereken süre:

Haftada üç kez tekrarlayın.

Neden işe yarıyor?

Zeytinyağı saç derisindeki saçın dökülmesinde etkili olan hormonların etkisini düşürür. Sağlıklı saç gelişimine yardımcı olur. Ayrıca kafa derisini besler ve enfeksiyonlardan korur.

Jojoba yağı

Malzemeler

Birkaç çay kaşığı jojoba yağı.

Yapman gerekenler:

Yağı doğrudan kafa deriniz uygulayın. Birkaç dakika masaj yapın.

3-4 saat bekletin ve temizleyin.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki ve ya üç kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Bu yağ kalıtsal olmayan kellik tedavisinde faydalıdır. Tamamen doğal olan bu yağ deri tarafından kolayca emilmektedir. Kellik ve saç dökülmesine neden olan oksidatif stresi gideren E vitamini açısından zengindir.

Çay ağacı yağı

Malzemeler

3-4 damla çay ağacı yağı

2 yemek kaşığı taşıyıcı yağ ( zeytin, hindistancevizi ve ya badem)

Nasıl yapılır?

Çay ağacı yağını, tercih ettiğiniz taşıyıcı yağ ile seyreltin.

Bu karışımı kafa derinize uygulayın ve en az bir saat bekleyin.

Şampuanla yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Aşırı kepek ve kafa derisi enfeksiyonları kelliğe neden olabilir. Bu gibi durumlarda, çay ağacı yağı geniş spektrumlu bir antimikrobiyal madde olduğu için harika çalışır. Saç köklerinin gençleşmesine yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından da zengindir.

Çörek otu yağı

ÇEMEN OTU YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden sağlıklı saçlara sahip olmak için önerdiği doğal yağlardan birisi olan çemen otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. En eski çağlardan beri sağlıklı ve güzel saçlara sahip olmak için kullanılan yağlar kadınların güzellik sırlarının başında geliyor.

Saç dökülmesinin temel nedeni olarak saç derisinin sağlıksız olması gösterilebilir. Yeteri kadar beslenemeyen saç derisinin önce gözenekleri tıkanır sonrasında kepeklenmeye neden olur. Eğer bu durumun önüne geçilmezse nefes alamayan saç kökleri zamanla yıpranır ve saç telleri dökülmeye başlar. Saç dökülmelerinin önüne geçmek için öncelikle kepeklenmeyi durdurmak gerekir. Peki saç dökülmesinin ve kepeklenmek için ne yapmalıyım? diye soranlar için hem doğal hem de kesenize uygun olan yağlarla bu mümkün. Peki çemen otunun saç derine faydaları nelerdir? Çemen otu maskesi nasıl yapılır?

Halk arasında çok fazla bilinmeyen ancak saçları dipten uca besleyen çemen tohumu macunu kürünün düzenli olarak yapılması saç derisinde gözle görülür bir yenilenme meydana getirir. Çemen otu tohumu macunu evde kolaylıkla hazırlanabilen bir kür olup saça uygulaması da aynı şekilde oldukça kolaydır. İşte çemen otu tohumunun faydaları;

-Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırır.

-Saç derisini bakteri ve toksinlerden arındırır.

-Kafa derisini besleyerek saç dökülmesine engel olur.

-Saçları kalınlaştırır.

-Saç köklerini besler ve dökülmesini azaltır.

-Saçlar canlandırır

ÇEMEN OTU MACUNU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı çemen tohumu

1 bardak su

NASIL YAPILIR?

1 bardak su cezve veya küçük bir tencereye konarak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine çemen tohumları eklenir ve yumuşaması beklenir.

Ardından kaşıkla ezilerek iyice karıştırılır ve macun kıvamına getirilir. Hazırlanan çemen otu macunu saç derisine masaj yaparak iyice yedirerek uygulanır.

Takribi 30-40 dakika bekledikten sonra bol su ile durulanıp şampuanla yıkanır.

Daha iyi bir sonuç elde etmek için hafta 1 düzenli olarak çemen tohumu macunu kürünü uygulanması tavsiye edilir.

Elma sirkesi kürü

Malzemeler

1-2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 bardak su

Nasıl yapılır?

Elma sirkesini su ile seyreltin ve kafanızı şampuanla yıkadıktan sonra uygulayın.

Kafa derinize bir ve ya iki dakika masaj yapın ve suyla durulayın.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Elma sirkesi kafa derinizin pH’ını dengeler ve saç uzamasını engelleyen mikropları öldürür. Aynı zamanda saç uzamasına yardımcı olur ve kan dolaşımını hızlandırır.

Aleo Vera kürü

Malzemeler

Aleo Vera jeli

Nasıl yapılır?

Saç derinize ve saç tellerinin arasına Aleo Vera jeli uygulayın.

15-20 dakika kadar bekletin.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki ve üç kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Saç derinize uyguladığınız Aleo Vera jeli, kuruluğu giderir ve ph seviyesini dengede tutar. Bu saç gelişimine yardımcı olur.

Soğan suyu kürü

Malzemeler

Orta boylarda bir tane soğan

1 yemek kaşığı bal

Pamuk

Nasıl yapılır?

Soğanı rendeleyin ve suyunu çıkarın.

Bal ekleyin ve iyice karıştırın.

Pamuğu kullanarak karışımı kafa derinize uygulayın ve 20-30 dakika kadar bekletin.

Şampuanla yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

En iyi sonuç için, haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Soğan saç köklerini canlandırır ve bal ile karıştırıldığında saç dökülmesinin tedavisinde mükemmel bir şekilde çalışır. Karışımı saç olmayan bölgelere uygulamak saç uzamasına yardımcı olur. Çok iyi yıkamanız gerektiğini unutmayın, yoksa soğan kokusuyla başınız derde girebilir!

Zencefil kürü

Malzemeler

2-5 cm zencefil kökü

2 yemek kaşığı zeytin ve ya jojoba yağı

Nasıl yapılır?

Zencefili doğrayın ve birkaç dakika boyunca yağda bekletin

Bu karışımı kafa derinize uygulayın ( zencefil parçaları ile birlikte) ve 2-3 dakika masaj yapın.

30 dakika bekleyin ve saçınızı yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

Düzenli olarak haftada iki kez yaptığınızda sonuçları göreceksiniz.

Neden işe yarıyor?

Zencefil, saç derisinde kan dolaşımını uyaran ve saç köklerini yenileyen biyoaktif bileşikler içerir.

Çemen oto (buyotu) kürü

Malzemeler

2-4 yemek kaşığı çemen otu tohumu

Su ve ya ayran

Nasıl yapılır?

Orta kıvamda bir kür elde etmek için çemen otu tohumunu yeterli miktarda su veya ayran ekleyin.

Karışımı kafa derinize uygulayın ve bir saat kadar bekleyin.

Şampuanla yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

Haftada bir ve ya iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Çemen otu kürü saç dökülmesini önlemek ve saç köklerini güçlendirmek için harika bir uygulamadır. Saçların büyümesini sağlayan hormonları ve diğer önemli proteinleri içerir.

Çin kürleri

Çin tıbbında farklı saç dökülmesi türleri için farklı bitki kürleri uygulanır. Fo-ti, Reishi mantarı, Ginkgo, Drynaria ve Morus Albus saç dökülmesi için yaygın olarak kullanılan Çin bitkileridir. Bu bitkiler genelde kafa derisinde kan dolaşımını arttırarak ve vücut sıvıları için arındırıcı olarak çalışırlar. Kelliğinizi tedavi etmek için en doğru kürü ve en doğru dozu öğrenmek için bir Çin tıbbı uzmanına danışın.

8- Kahve kürü

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı zeytin yağı

2 yemek kaşığı çekilmiş kahve

Nasıl yapılır?

Hepsini iyice karıştırın ve kafa derinize maske olarak uygulayın.

20 dakika kadar bekletin.

Şampuanla yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

Haftada iki kez uygulayın.

Neden işe yarıyor?

Kahvenin sabahları bizi nasıl etkilediğini herkes bilir, peki ya saçlarımıza etkisini? Farklı bilim adamları tarafından test edilen kahvenin saçların büyümesi yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.

Yumurta sarısı kürü

Malzemeler

1 tane yumurta

Nasıl yapılır?

Yumurtanın sarısını ayırın ve güzelce dövün.

Saç köklerinize yapıştırın ve bir saat kadar bekletin.

Şampuanla yıkayın.

(Tüm yumurtayı da saç maskesi olarak kullanabilirsiniz.)

Uygulaman gereken süre:

İlk birkaç hafta haftada iki kez kullanın daha sonra haftada bir kez kullanabilirsiniz.

Neden işe yarıyor?

Yumurtalar en iyi protein kaynaklarından biridir. Saç uzaması ve saç dökülmesini önlemek için protein çok önemli bir gerekliliktir. Kokusu olsa da saç uzaması için harika bir seçenektir. Saçların sadece uzamasını değil, ipeksi ve parlak görünmesini de sağlar. (1)

Meyan kökü kürü

Malzemeler

1 tatllı kaşığı meyan kökü tozu

Yarım bardak süt

Bir tutam zerdeçal

Saç bonesi

Nasıl yapılır?

Meyan kökü tozu ve zerdeçalı sütle karıştırın ve kafa derinize uygulayın

Saç bonesini takın ve bir gece bekletin

Saçlarınızı yıkayın.

Uygulaman gereken süre:

Haftada üç kez uygulayın ve bir ay içinde sonuçları görün!

Neden işe yarıyor?

Bu kür erkek tipi saç dökülmesinde bile işe yarar. Saç dökülmesine neden olan hormonları etkiler ve doğal saç uzamasına yardımcı olur.

Bu ilaçlardan herhangi birini kullanmadan önce, kelliğinizin temel nedenini anlayın ve daha sonra size en iyi uyacağını düşündüğünüz tedavi yöntemini deneyin. Söz konu saç dökülmesi ve ya kellik olduğu zaman sabırlı olmanız gerekmektedir. Bu sabrın sonunda muradınıza kesinlikle ereceksiniz ve işte sizin için derlediğimiz diğer yöntemler.

Saç Dökülmesini Tedavi Etmenin Diğer Yolları

Saç dökülmesi tedavisinde beslenme

Saçınızın sağlığını korumak için hijyenik olmayan ve besin değeri düşük olan yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Yeterli miktarda su içmek saç dökülmesini engelleyen en iyi yollardan birisidir.

Aşağıda bahsedilen yiyecekleri düzenli olarak tüketin.

Vitamin C bakımından zengin yiyecekler. Turunçgiller ve guava.

Yağsız et, tavuk ve balık.

Vitamin A ve beta karoten içeren yiyecekler. Yeşil yapraklı sebzeler, borokoli, kavun ve kayısı.

Süt, yoğurt ve yumurta.

Saç dökülmesi tedavisinde vitaminler

A, B, C ve E vitaminleri saç büyümesinde çok etkilidir. Bu vitaminlerde eksiklik olması saç dökülmesiyle bağlantılıdır. Bu nedenle bu vitaminlerden yeteri kadar tüketmeniz gerekir. Aynı zamanda vitamin desteği alarak tüketiminizi dengeleyebilirsiniz, ancak vitamin desteği almadan gerekli miktarı doktorunuza danışarak belirlemeniz gerekir.

Saç dökülmesi tedavisinde sülük terapisi

Alternatif tıp, sülükleri saç derisindeki kanı emip kan dolaşımını hızlandırmak için kullanır.

Bu yöntem saç derisindeki kel noktaların kapanmasına yardımcı olur. Bu teknik yalnızca bu alanda profesyonelleşmiş kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Saç dökülmesi tedavisinde akupunktur

Akupunktur tedavisi belli noktalara uygulanarak, bu noktaları aktifleştirmek ve vücutta sıvı ve enerji dengesini sağlayıp problemi çözmek için kullanılır. Saç dökülmesi için, birçok aktif edilen akupunktur noktası bulunur.

Saç dökülmesi için lazer tedavisi

Düşük lazer ışık terapisi kozmetik kliniklerde saçın yeniden büyümesini ve saç derisindeki noktaları kapatmak için kullanılır. Pahalı bir işlemdir ve bu alanda çalışan uzmanların geneli bu yöntemin faydalı olduğuna inanmaz. Eğer bu yöntemi denemek isterseniz iyi bir araştırma yaptıktan sonra karar vermeniz tavsiye edilir.

Bunlar saç dökülmesinden kurtulmak için başvurabileceğiniz alternatif yollardı.

Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Saçınızı taramak gerekli ancak saçınızı çok sık tararsanız saç köklerinizi zayıflatıp saç dökülmesiyle karşılaşabilirsiniz.

Sıcak su saç köklerini zayıflatabilir, bu da saç tellerinizin incelmesine yol açar.

Kimyasal içermeyen bitkisel ya da organik şampuan kullanımı önemlidir.

Saç derinize bir yağ ile düzenli olarak masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır ve saç derinizi gerekli besinlerle besler.

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi görülür mü?

Yalnızca erkekler bu dökülme tipinden etkilenir. Ancak kadınlarda benzer bir dökülme yaşandığında, bu dökülme kadın tipi saç dökülmesi olarak adlandırılır. Bunun nedeni kesin olarak belirlenememiş olsa da, erkeklerde olduğu gibi bu dökülme tipinde de hormonlar etkilidir.

Saç dökülmesi, dünya çapında milyonlarca erkeği ve kadını etkileyen üzücü bir durumdur. Bu kürlerin her hangi bir yan etkisi olmadığı için rahatlıkla kullanılabilir. Bununla birlikte malzemeler mutfakta veya aktarlarda rahatlıkla bulunabilir. saç dökülmesi tedavisi için çok büyük paralar harcamanıza da gerek kalmamış olur.